Сады на крышах зданий: башни Трампа в Стамбуле, мэрия в Южной Корее и гимназия в Марьиной Горке

«Зеленые» кровли с деревьями и целыми садами современным и необычным элементом дизайна стали сравнительно недавно. Раньше газон на крыше все-таки чаще использовали в практических целях: в древности северные народы специально покрывали крыши домов мхом, а сверху травой для утепления. Сегодня «зеленые» крыши не только часть современного дизайна кровли, но и «фильтр», который в больших городах помогает очистить воздух. К тому же «зеленая» кровля удлиняет срок эксплуатации здания.

В Беларуси первая «зеленая» кровля появилась на днях — газон разбили на крыше гимназии в Марьиной Горке. Крыша стала частью проекта ПРООН и Минприроды и, по задумке авторов, должна решить несколько проблем.

Во-первых, проблему снижения количества зеленых зон в расчете на одного городского жителя: согласно исследованиям, 150 квадратных метров «зеленой» кровли вполне достаточно, чтобы обеспечивать необходимым кислородом в течение года 100 человек. Такая крыша поглощает пыль и вредные газы из окружающей среды, создавая при этом естественную зеленую зону и регулируя влажность воздуха.



Фото: ПРООН

Во-вторых, озелененная крыша позволит существенно увеличить срок эксплуатации здания: растения защищают от колебаний температур, механических повреждений, воздействия ультрафиолетового облучения. Благодаря отличным теплоизолирующим качествам «зеленая» кровля обеспечивает пассивное теплосбережение — энергия сохраняется в зимние периоды, а в жаркое время года кровля не перегревается. Кроме того, благодаря фильтрующим свойствам зеленого покрова «зеленая» крыша помогает очистить дождевую воду, прежде чем она попадет в почву.



Фото: ПРООН

В-третьих, крыша в Марьиной Горке станет классом на открытом воздухе, где весной и ранней осенью планируют проводить школьные занятия по биологии и экологии. «Приобретя экологические навыки в гимназии, дети будут делиться ими с родителями. Таким образом, „зеленая“ крыша поможет формированию экологического сознания как у детей, так и у взрослых», — отмечают в ПРООН.

REALTY.TUT.BY посмотрел, крыши каких еще зданий мира озеленены.

В Марьиной Горке авторы использовали опыт Варшавской библиотеки, на крыше которой раскинулся целый сад.





Он занимает 1 гектар и состоит из двух частей: верхней (площадью 2000 квадратных метров) и нижней (площадью 15 000 квадратных метров), соединенных струей водных каскадов.





В саду высажено множество растений, стоят лавочки для отдыха, с мостиков и смотровой террасы можно увидеть панораму Варшавы, а сквозь специальные окна или стеклянную крышу заглянуть сверху внутрь библиотеки.





Один из самых красивых садов на крыше разбит в Лондоне. И здесь не один сад, а сразу три: Испанский, Английский для членов клуба и сад ресторана «Вавилон», на крыше которого они и разбиты.





Создание садов на крыше было мечтой сына вице-президента компании John Barker & Co — Тревора Боуна. Строить их начали в 1936 году и уже через два года открыли для посетителей. Сады влетели создателям в копеечку — заплатить за них пришлось 25 тысяч фунтов стерлингов.





«Зеленая» крыша выиграла не один конкурс по ландшафту, а в 1986 году получила статус английского наследия Grade II Star.





Здание, кстати, несколько раз меняло назначение: там был и универмаг, и Дом моды, и даже клуб «Сады на крышке», которым владел знаменитый бизнесмен Ричард Брэнсон.

Еще одна красивая «зеленая» крыша в Лондоне у офисного здания One Angel Lane.



Фото: Waterman Building Services

У здания две террасы — 2500 квадратных метров и 500 квадратных метров. Большая терраса создана для отдыха офисных сотрудников, на второй выращивают овощи и установлена пасека. С террас открывается захватывающий вид на Темзу.



Фото: Waterman Building Services

В Будапеште сад разбили на крыше торгового центра. Так архитекторы объединили пространство между офисным и торговым центрами.









В Голландии сад-патио разбили на крыше парковки жилого комплекса «Ландграаф».









Сад на крыше кондоминиума сделали в Таиланде, в Пхукете.





Находится здание возле пляжа, а сам сад — отражение природы острова Пхукет. Кроме красивых растений, в саду есть плавательный бассейн, а с террасы открывается вид на море.





Сады на крыше разбиты и в башнях Трампа в Стамбуле.



Фото: Gürkan Akay, Cemal Emden, Günseli Döllük

В башнях находятся офисы и торговый центр.



Фото: Gürkan Akay, Cemal Emden, Günseli Döllük

Мэрия города Седжонг в Южной Корее решила украсить свое новое здание «зеленой» крышей.



Фото: Efrain Mendez

Красивые сады разбиты на целом комплексе зданий городского муниципалитета.



Фото: Efrain Mendez