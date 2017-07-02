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Лукашенко рассказал, чем ответит НАТО и вооружающейся Европе

03.07.2017 10:38 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко с сожалением отметил, что далеко не все страны последовали миролюбивой политике Беларуси, главный принцип которой — равенство всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга.

Лукашенко рассказал, чем ответит НАТО и вооружающейся Европе
© Sputnik/
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"Идет нарастание глобальной нестабильности. Международная безопасность разрушена", — констатировал глава государства, выступая на параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь.

По его словам, на путь милитаризации вступили страны Европы, которые втягиваются в гонку вооружений и военные приготовления. США развертывают у белорусских границ систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал, сказал президент.

"Наш ответ — современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Беларусь занимает 50-е место в мире по военной мощи в рейтинге Military Strength Ranking. В Восточной и Центральной Европе Беларусь находится на шестом месте: республику обходят Румыния, Чехия, Украина, Польша и Россия. В то же время наша армия сильнее, чем армии Венгрии, Словакии и Болгарии.

 
Теги: Минск
 
 
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Главнокомандующий, перед тем как принять военный парад, поздравил белорусский народ с Днем Независимости и объяснил, зачем стране нужна мощная армия.

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