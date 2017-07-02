Лукашенко рассказал, чем ответит НАТО и вооружающейся Европе

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко с сожалением отметил, что далеко не все страны последовали миролюбивой политике Беларуси, главный принцип которой — равенство всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга.

"Идет нарастание глобальной нестабильности. Международная безопасность разрушена", — констатировал глава государства, выступая на параде в честь Дня Независимости Республики Беларусь.

По его словам, на путь милитаризации вступили страны Европы, которые втягиваются в гонку вооружений и военные приготовления. США развертывают у белорусских границ систему противоракетной обороны и совершенствуют свой ядерный потенциал, сказал президент.

"Наш ответ — современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена", — подчеркнул Александр Лукашенко.

Беларусь занимает 50-е место в мире по военной мощи в рейтинге Military Strength Ranking. В Восточной и Центральной Европе Беларусь находится на шестом месте: республику обходят Румыния, Чехия, Украина, Польша и Россия. В то же время наша армия сильнее, чем армии Венгрии, Словакии и Болгарии.