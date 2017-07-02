ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь отмечает День Независимости

03.07.2017 11:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь отмечает День Независимости

В 20-й раз после референдума 1996 года, когда было принято решение отмечать День Независимости Беларуси именно 3 июля, страна проводит масштабные праздничные мероприятия.

На референдуме 1996 года, большинство проголосовавших решили, что днем независимости страны следует считать день освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 года. И хотя формально в этот день Беларусь никакой независимости не получила, все именно это день страна взяла за основу своей государственности. По сути же 3 июля стал вторым Днем Победы над гитлеровцами, только уже чисто белорусским. Даже официальный праздник , который ежегодно проводят белорусские власти, очень похож на празднование Дня Победы. Тут вам и парад и ветераны и все остальные атрибуты воинского ликования.

Впервые День Независимости именно 3 июля Беларусь отметила в 1997 году, то есть 20 лет назад. За это время в стране родилось и выросло новое поколение, которое в своем абсолютном большинстве уже ничего не знает о том, какие жаркие споры и противостояния родил этот день после референдума 1996 года. Хотя белорусская оппозиция о сих пор и отмечает свой День Независимости, отсчитывая его от 25 марта 1918 года, когда была провозглашена Белорусская народная республика.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 20-й раз после референдума 1996 года, когда было принято решение отмечать День Независимости Беларуси именно 3 июля, страна проводит масштабные праздничные...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко рассказал, чем ответит НАТО и вооружающейся Европе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика