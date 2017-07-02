Беларусь отмечает День Независимости





В 20-й раз после референдума 1996 года, когда было принято решение отмечать День Независимости Беларуси именно 3 июля, страна проводит масштабные праздничные мероприятия.

На референдуме 1996 года, большинство проголосовавших решили, что днем независимости страны следует считать день освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков - 3 июля 1944 года. И хотя формально в этот день Беларусь никакой независимости не получила, все именно это день страна взяла за основу своей государственности. По сути же 3 июля стал вторым Днем Победы над гитлеровцами, только уже чисто белорусским. Даже официальный праздник , который ежегодно проводят белорусские власти, очень похож на празднование Дня Победы. Тут вам и парад и ветераны и все остальные атрибуты воинского ликования.

Впервые День Независимости именно 3 июля Беларусь отметила в 1997 году, то есть 20 лет назад. За это время в стране родилось и выросло новое поколение, которое в своем абсолютном большинстве уже ничего не знает о том, какие жаркие споры и противостояния родил этот день после референдума 1996 года. Хотя белорусская оппозиция о сих пор и отмечает свой День Независимости, отсчитывая его от 25 марта 1918 года, когда была провозглашена Белорусская народная республика.