Аномальная жара в Турции: зафиксирован абсолютный температурный рекорд

МИНСК, 3 июл — Sputnik. Рекордно жаркая температура была зафиксирована в субботу в Анталье — туристической столице Турции, столбик термометра достиг отметки в 45,4°C, передают местные СМИ.

© Pixabay Жара в Греции: десятки людей госпитализированы на Крите

Выяснилось, что в истории наблюдений Центра регионального прогнозирования и предупреждений Антальи это абсолютный рекорд. В последний раз так жарко — более 45°C — здесь было в далеком 1929 году.

До минувшей субботы температурным рекордом последних десятилетий в Анталье считалась температура в 45°C — это значение было зафиксировано 12 июля 2000 года.

Синоптики отметили, что в целом температура в Турции сейчас на 10-12 градусов выше средней нормы. По прогнозам, температура воздуха в Анталье с понедельника опустится до 35-37°C.

Тем временем из-за жары на Крите скончался пожилой мужчина. Еще один человек находится в тяжелом состоянии. Трагедия произошла в районе Мерес, где в субботу была отмечена температура в 45,9°C. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

В связи с тепловыми ударами 27 жителям Крита понадобилась медицинская помощь. В Греции четыре дня стояла 40-градусная жара, из-за которой больше всего пострадали пенсионеры. В понедельник температура воздуха, согласно прогнозу, должна опуститься до 33-35°C в тени. В некоторых районах страны ожидаются грозы и град.