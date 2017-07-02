Эксперт: частное потребление перестало быть двигателем прогресса /

Уже ни для кого не секрет, что мир находится накануне грандиозных перемен, связанных с исчерпанием социально-экономической модели капитализма, который усилиями банковских систем пытается достать последние соки из рухнувшего среднего класса. Проблема очевидна, она требует стратегических решений. Гость студии радио Sputnik Беларусь, известный политический эксперт, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш рассказал об особенностях текущего исторического момента и некоторых перспективах.

"Капиталистическая система, по большому счету, себя изжила в том плане, что частное потребление перестало быть двигателем прогресса и непонятно, как его подстегнуть. Тут, наверно, все дошло до какого-то естественного предела. Погром среднего класса, сокращение потребления, грядущий кризис коммерческой недвижимости в США, который все ждут, потому что на его предотвращение денег просто нет", — отметил Коктыш.

Эксперт привел слова американского экономиста и публициста, лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Робина Кругмана, который еще в 2011 году сказал, что кризис 2008 года, может, и закончился, но если кто-то полагает, что частный спрос и дальше будет двигателем экономики, то только в том случае, если этот спрос будут генерировать инопланетяне.



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"В этом плане понятно, что по факту главным генератором спроса в США и Китае стало государство, а, извините, это социализм. Это примерно то, что делал Рузвельт, когда вытаскивал страну из великой депрессии", — сказал Коктыш.

По словам собеседника, если отойти от идеологических клише, разница между капитализмом и социализмом заключается в двух моментах. Первый в том, кто генерирует спрос и обеспечивает функционирование рынка. Второй в том, что капитализм — это возможность финансиста или банкира дистанцироваться от рисков остальной экономики.

"Банкиру все равно, заработать на банкротстве или на заработке заемщика, он получит прибыль в любом случае. И вот эта способность финансовой экономики автономизироваться от остальных рисков и была названа капитализмом. Но, по сути, эта способность и привела к глубине сегодняшнего кризиса", — рассказал Коктыш.

Инструментарий, который используется в США, Китае, Индии, Иране для выхода из кризиса, — это, в изрядной степени, социалистический инструментарий, поскольку государство берет на себя генерирование спроса, обеспечение стабильной финансовой системы и, соответственно, создание социальных благ.

"И это то, что мы имеем в Беларуси. Крупная собственность сохранилась в руках государства, и в этом плане худо-бедно, но государство генерирует спрос и заставляет экономические механизмы крутиться. Понятно, что в белорусских масштабах это сделать достаточно сложно, потому что мощности намного превосходят то, что нужно Беларуси, но для этого нужно закрепляться на других рынках и договариваться с другими государствами", — отметил Коктыш.

В этом плане Евразийский союз, в котором Беларусь имеет права акционера, приравненные к голосам других акционеров, это уникальное образование и уникальная возможность, которой нужно пользоваться. И дипломатические, и государственные усилия страны сейчас должны быть направлены на то, чтобы заставить Евразийский союз работать, повернуть его в сторону реиндустриализации с обязательным использованием белорусского потенциала, считает эксперт.

Беседу с политическим экспертом, доцентом кафедры политической теории МГИМО Кириллом Коктышем слушайте на радио Sputnik Беларусь.