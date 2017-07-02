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На текущей неделе ожидается холодная и дождливая погода

03.07.2017 12:44 — Разное | Ежедневник  
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На текущей неделе ожидается холодная и дождливая погода

Прохладная и дождливая погода сохранится в Беларуси на этой неделе. Теплеть начнет лишь в воскресенье.

Как сообщил начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов, наиболее дождливой будет первая половина недели, скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря, пишет БЕЛТА.

Во вторник, 4 июля, ночью будет преимущественно без осадков, днем на большей части территории республики пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ночью будет 6-12 градусов тепла, местами 4-5 градусов выше нуля, днем 15-21 градус тепла, в южных районах - до 24 со знаком плюс.

В среду, 5 июля, на большей части территории страны прогнозируются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Днем в отдельных районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Температура ночью составит 6-12 градусов тепла, днем - 14-21 со знаком плюс. Далее с ростом атмосферного давления дождей станет меньше. Кратковременные дожди пройдут лишь в отдельных районах республики, днем возможны грозы.

В четверг, 6 июля, ночью будет 5-11 градусов тепла, днем - плюс 13-20.

В пятницу, 7 июля, ночью прогнозируется 4-11 градусов выше нуля, днем - 14-21 со знаком плюс.

В субботу, 8 июля, ночью ожидается 6-13 градусов тепла, днем - плюс 16-23.

В воскресенье, 9 июля, начнет постепенно теплеть: ночью будет 7-14 градусов тепла, днем - плюс 18-24, по юго-западу - до 27 градусов тепла. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

 
 
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Прохладная и дождливая погода сохранится в Беларуси на этой неделе. Теплеть начнет лишь в воскресенье.

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