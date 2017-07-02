При параде: как Беларусь празднует День Независимости

День Независимости — главный государственный праздник Беларуси, который ежегодно отмечают 3 июля. Этот день всегда проводят с размахом: гуляния проходят по всей стране, а в центре внимания белорусов — торжественный парад.

Парад по случаю Дня Независимости прошел утром в Минске в присутствии президента республики Александра Лукашенко, премьер-министра Андрея Кобякова, многих высоких гостей — как членов правительства, так и дипломатов. Наблюдали за парадом и "простые" зрители — кто прямо напротив стелы "Минск — город-герой", а кто-то — в прямом эфире телевидения.

На параде по случаю 3 июля представили не только лучшую военную технику, но и последние достижения гражданского машиностроения: например, тракторы исполнили необычный вальс, а любой желающий мог сделать селфи с огромным автомобилем БелАЗ.

Смотрите фотографии праздничного парада по случаю Дня Независимости Беларуси на Sputnik.