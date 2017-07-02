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При параде: как Беларусь празднует День Независимости

03.07.2017 13:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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День Независимости — главный государственный праздник Беларуси, который ежегодно отмечают 3 июля. Этот день всегда проводят с размахом: гуляния проходят по всей стране, а в центре внимания белорусов — торжественный парад.

Парад по случаю Дня Независимости прошел утром в Минске в присутствии президента республики Александра Лукашенко, премьер-министра Андрея Кобякова, многих высоких гостей — как членов правительства, так и дипломатов. Наблюдали за парадом и "простые" зрители — кто прямо напротив стелы "Минск — город-герой", а кто-то — в прямом эфире телевидения.

На параде по случаю 3 июля представили не только лучшую военную технику, но и последние достижения гражданского машиностроения: например, тракторы исполнили необычный вальс, а любой желающий мог сделать селфи с огромным автомобилем БелАЗ.

Смотрите фотографии праздничного парада по случаю Дня Независимости Беларуси на Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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Одним из главных мероприятий в рамках празднования Дня Независимости стал парад военной и гражданской техники. Смотрите фотографии Sputnik с самыми яркими моментами...

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