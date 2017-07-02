|
Слезы и радость: болельщики после финала Кубка конфедераций
03.07.2017 13:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Финал Кубка конфедераций, прошедшего в этом году в России, состоялся вечером в воскресенье: за награду сразились футболисты из Германии и Чили. Со счетом 1:0 победу одержали немцы — к бурной радости фанатов сборной.
© Sputnik Nina Zotina
Многие гости из Чили не скрывали слез: в победу своей команды они верили до конца.
После решающего матча болельщики поделились своими эмоциями и переживаниями о прошедшем Кубке конфедераций и поддержали свои любимые сборные.
Смотрите полное видео с болельщиками Кубка конфедераций на Sputnik.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для фанатов сборной Чили соревнования закончились печально, для поклонников немецкой сборной - весело. Сразу после финала Кубка конфедераций болельщики...
|
Архив (Разное)
Комментарии