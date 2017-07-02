Слезы и радость: болельщики после финала Кубка конфедераций

Финал Кубка конфедераций, прошедшего в этом году в России, состоялся вечером в воскресенье: за награду сразились футболисты из Германии и Чили. Со счетом 1:0 победу одержали немцы — к бурной радости фанатов сборной.

Многие гости из Чили не скрывали слез: в победу своей команды они верили до конца.

После решающего матча болельщики поделились своими эмоциями и переживаниями о прошедшем Кубке конфедераций и поддержали свои любимые сборные.

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