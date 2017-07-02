Лукашенко: День Независимости ― священный праздник для каждого /

В Беларуси никогда не забудут тех, кому обязаны избавлением от нацистского ига. Великая Победа была одержана благодаря героизму воинов Красной Армии и тружеников тыла, стойкости и единству всех советских людей, подчеркнул президент в ходе празднования Дня Независимости.

"Мы горды тем, что Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наш неизменный принцип — равенство всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга", — сказал Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь выступает за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров.



© Sputnik / Виктор Толочко При параде: как Беларусь празднует День Независимости 26

"Наш ответ — современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена. У нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору. Политика Беларуси носит открытый характер", — отметил президент.

По традиции в праздничный день Александр Лукашенко обратился к ветеранам.

"Вы не дали поставить нашу страну на колени в годы самой страшной войны, принесли свободу родной земле. Мы гордимся вами и стремимся быть достойными славного поколения победителей", — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства назвал День Независимости "священным днем для каждого" и пожелал соотечественникам счастья, здоровья, благополучия, мирного неба и успехов в труде на благо родной страны.

"Слава героям, защитившим родину в жестоких сражениях! Слава труженикам, возродившим страну из пепла! Слава белорусской армии! Слава белорусскому народу! С праздником! С Днем Независимости, Беларусь", — сказал глава государства.

Заявление Александра Лукашенко во время праздничного парада по случаю Дня Независимости Республики Беларусь слушайте на радио Sputnik Беларусь.