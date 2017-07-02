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Лукашенко: День Независимости ― священный праздник для каждого
03.07.2017 13:50 — Разное | Sputnik Беларусь
В Беларуси никогда не забудут тех, кому обязаны избавлением от нацистского ига. Великая Победа была одержана благодаря героизму воинов Красной Армии и тружеников тыла, стойкости и единству всех советских людей, подчеркнул президент в ходе празднования Дня Независимости.
"Мы горды тем, что Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наш неизменный принцип — равенство всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга", — сказал Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь выступает за решение любых международных конфликтов исключительно за столом переговоров.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Наш ответ — современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена. У нас есть все необходимое, чтобы дать отпор любому агрессору. Политика Беларуси носит открытый характер", — отметил президент.
По традиции в праздничный день Александр Лукашенко обратился к ветеранам.
"Вы не дали поставить нашу страну на колени в годы самой страшной войны, принесли свободу родной земле. Мы гордимся вами и стремимся быть достойными славного поколения победителей", — подчеркнул Лукашенко.
Глава государства назвал День Независимости "священным днем для каждого" и пожелал соотечественникам счастья, здоровья, благополучия, мирного неба и успехов в труде на благо родной страны.
"Слава героям, защитившим родину в жестоких сражениях! Слава труженикам, возродившим страну из пепла! Слава белорусской армии! Слава белорусскому народу! С праздником! С Днем Независимости, Беларусь", — сказал глава государства.
Заявление Александра Лукашенко во время праздничного парада по случаю Дня Независимости Республики Беларусь слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Неизменный принцип Беларуси ― равенство всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга, заявил Александр Лукашенко во время праздничного парада по...
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