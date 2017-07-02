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СМИ сообщили о бунте в сборной России по футболу

03.07.2017 13:53 — Разное | Tut.by  
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Футболисты сборной России вступили в открытый конфликт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает «Советский спорт».


Reuters

По информации издания, внутри коллектива возросло количество взаимных претензий. По причине конфликта в сборную не вызываются Артем Дзюба, Василий Березуцкий и Алан Дзагоев. Отмечается, что близок к уходу из сборной голкипер Игорь Акинфеев.

Причиной конфликта стал авторитарный стиль работы Черчесова. Газета пишет, что в ближайшее время ситуация грозит выйти из-под контроля.

На Кубке конфедераций — 2017 сборная России не сумела выйти из группы. Команда Черчесова обыграла новозеландцев, а затем уступила португальцам и мексиканцам. Подводя итог выступления, Черчесов отметил, что команда знает, над чем ей нужно поработать, и отказался уходить в отставку.

53-летний специалист возглавил национальную команду в августе 2016 года. Перед Черчесовым стоит задача вывести россиян в финал домашнего чемпионата мира 2018 года.

 
 
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Футболисты сборной России вступили в открытый конфликт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

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