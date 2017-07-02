ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Танки, тракторы и самолеты: парад к 3 июля

03.07.2017 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Уже в ходе подготовки к параду по случаю Дня Независимости президент Александр Лукашенко требовал сделать его особым и провести на высшем уровне. С этой задачей организаторы справились: белорусы в государственный праздник смогли оценить не только технику белорусских Вооруженных сил, но и новинки гражданского машиностроения.

Парад начинался рано, в 10 утра, многие в выходной день в это время еще остаются в постелях — поэтому не смогли оценить действо. Sputnik подготовил нарезку самых ярких моментов с парада по случаю Дня Независимости в 2017-м.

Смотрите видео с посвященным 3 июля парадом на Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На параде по случаю Дня Независимости можно было посмотреть на десятки типов военной и гражданской техники. Смотрите видео Sputnik с яркими моментами парада 3 июля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Налоговая России получила право блокировать интернет-казино и другие игровые ресурсы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика