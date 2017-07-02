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Танки, тракторы и самолеты: парад к 3 июля
03.07.2017 14:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Уже в ходе подготовки к параду по случаю Дня Независимости президент Александр Лукашенко требовал сделать его особым и провести на высшем уровне. С этой задачей организаторы справились: белорусы в государственный праздник смогли оценить не только технику белорусских Вооруженных сил, но и новинки гражданского машиностроения.
Парад начинался рано, в 10 утра, многие в выходной день в это время еще остаются в постелях — поэтому не смогли оценить действо. Sputnik подготовил нарезку самых ярких моментов с парада по случаю Дня Независимости в 2017-м.
Смотрите видео с посвященным 3 июля парадом на Sputnik.
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На параде по случаю Дня Независимости можно было посмотреть на десятки типов военной и гражданской техники. Смотрите видео Sputnik с яркими моментами парада 3 июля.
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