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Академик Андрей Фурсов о причинах климатических сюрпризов

03.07.2017 14:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Все чаще мы становимся свидетелями различных погодных катаклизмов, ураганов, засух и наводнений, что традиционно объясняется глобальным потеплением, но так ли это? Собеседник радио Sputnik Беларусь, генеральный директор Института системно-стратегических исследований, академик Международной академии наук, историк Андрей Ильич Фурсов рассказывает о серьезных научных исследованиях на эту тему и попытках мирового истеблишмента использовать климатический фактор в собственных целях.

"Несколько лет назад WikiLeaks вбросил в информационное пространство информацию о том, как совершенно сознательно создается картина глобального потепления, как завышаются цифры температур, то есть все разговоры о глобальном потеплении — это афера, которая преследует политические цели и является способом определенных научных кругов для "выколачивания" грантов. То, что происходит в реальности, описывается значительно меньше. Это постепенное "затухание" Гольфстрима, способное привести к очень серьезным изменениям, и рутинная перестройка нашей планетосферы, которая происходит один раз в 12,5 тысяч лет. Длится она 200-300 лет. Наиболее острая фаза этой глобальной геоперестройки приходится на 30 — 60 годы ХХІ века", — говорит Фурсов.  

Ученый считает, что реальная геоклиматическая угроза заставляет мировой истеблишмент заниматься освоением резервных территорий, наименее подверженных потенциальному риску. К таким территориям, наряду с Патагонией и Южной Африкой, относится и Северная Евразия, жителями которой мы являемся, поэтому нам стоит всерьез озаботиться укреплением безопасности и нерушимостью наших границ, так как в недалеком будущем предстоит нешуточная борьба за ресурсообеспеченные регионы Земли.

Полную версию интервью академика Андрея Фурсова слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Генеральный директор Института системно-стратегических исследований РФ, историк, публицист Андрей Фурсов рассказал радио Sputnik Беларусь об истинных причинах...

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