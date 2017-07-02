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Арина Соболенко успешно стартовала в основной сетке Уимблдона

03.07.2017 15:04 — Разное | Tut.by  
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Белорусская дебютантка Уимблдона Арина Соболенко, сходу пробившаяся в основную сетку одиночного турнира сквозь сито квалификации, успешно преодолела первый раунд соревнований.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

В стартовом матче основной сетки 19-летняя Арина Соболенко (№ 135 рейтинга WTA) взяла верх над 22-летней россиянкой Ириной Хромачевой (№ 110) — 6:3, 6:4.

Белоруска сразу захватила лидерство в первом сете (3:0, 4:1) и уверенно довела его до победы.

А вот во второй партии белоруска оказалась в роли догоняющей (0:1, 1:2, 2:3, 3:4), однако ей все же удалось выиграть два гейма подряд и вырваться вперед (5:4), а затем и дожать соперницу — 6:4! Поединок продолжался 72 минуты.

Напомним, что в квалификации Соболенко одолела 24-летнюю На-Лае Хан (№ 205) из Южной Кореи — 4:6, 6:2, 6:4, 22-летнюю Джейми Лёб (№ 145) из США — 7:6 (7:5), 6:4, и взяла верх над 25-летней Кристи Ан (№ 116) из США — 6:1, 6:1.

В основной сетке Уимблдона в женском одиночном разряде выступят еще две белорусские спортсменки. Без квалификации в основную сетку допущены 23-летняя Александра Саснович (№ 87) и 27-летняя Виктория Азаренко (№ 678), получившая Wild Card от организаторов. Они выйдут на корт вечером.

Азаренко сыграет с американкой на старте Уимблдона, Саснович — с победительницей «Ролан Гаррос»

В квалификации мужского одиночного разряда Уимблдона неудачно выступили белорусы Илья Ивашко и Егор Герасимов, потерпевшие поражения уже в стартовых поединках.

Белорус Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским стартуют в мужском парном разряде Уимблдона сразу с основной сетки соревнований.

А вот белоруска Александра Саснович вместе со словачкой Яной Чепеловой выбыла из парного турнира уже в первом раунде, уступив дуэту Джессика Мур (Австралия) / Акико Омаэ (Япония) — 5:7, 3:6.

В квалификации мужского парного разряда белорус Александр Бурый вместе с уругвайцем Ариэлем Бехаром выбыли во 2-м круге. На старте они в упорном поединке сломили сопротивление хозяев корта британцев Люка Бембриджа и Ллойда Гласспула. А во втором раунде сражались против дуэта Чен-Пен Хсе (Тайвань) / Макс Шнур (США), но уступили — 7:6 (8:6), 5:7, 3:6.

Белоруска Лидия Морозова и Лесли Керхов из Голландии удачно провели матч 1-го раунда квалификации против американок Кристи Ан / Мэдисон Бренгл — 6:4, 3:6, 7:5, однако во 2-м проиграли турецко-таиландской паре Ипек Сойлу (Турция) / Варатчая Вонгтеанчай (Таиланд) — 6:2, 3:6, 3:6, и завершили борьбу.

 
 
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Белорусская дебютантка Уимблдона Арина Соболенко, сходу пробившаяся в основную сетку одиночного турнира сквозь сито квалификации, успешно преодолела первый...

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