Гидромет: дожди к четвергу утихнут, в воскресенье возможны грозы

МИНСК, 3 июл — Sputnik. На текущей неделе ожидается переменчивая погода с кратковременными осадками, сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, наиболее дождливая погода ожидается в первую половину недели, этому виной влияние фронтальных разделов, которые смещаются с Балтики. Во вторник 4 июля ночью по республике осадки не прогнозируются, однако днем местами по стране пройдут дожди, возможны грозы. Температура ночью составит от плюс шести до плюс 12 градусов, днем — +15 — +21, по южной части страны — до +24.

Со среды, как отметил синоптик, осадки ожидаются и в среду 5 июля, в некоторых районах республики возможно усиление порывов ветра до 15-18 м/с. Воздух ночью прогреется от +6 до +12 градусов, днем — от +14 до +21.

Дождей станет меньше только в четверг. Осадки возможны лишь в отдельных районах Беларуси, днем возможны грозы. В этот день ожидается небольшое похолодание — на один градус: ночью — от +5 до +11, днем — от +13 до +20 градусов.

В пятницу ночью температура составит от +4 до +11, днем от +14 до +21, в субботу ночью — +6 — +13, днем — от +16 до +23. В воскресенье потеплеет еще больше — днем от +18 до +24, однако в отдельных районах опять пройдут дожди, возможны грозы.