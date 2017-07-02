Где можно будет посмотреть салют в Минске 3 июля

Салют, посвященный Дню Независимости, начнется в Минске 3 июля в 23.00.

Самый красочный салют будет проведен в парке 50-я Победы, огневые позиции расположены также в районе Новинок, водохранилища Дрозды, микрорайона Восточный в Уручье, пустыря у Чижовского кладбища и аэропорта Минск-1.

Организована работа пропускных пунктов, где будут находиться работники милиции, здесь же в камеры хранения можно будет сдать запрещенные к проносу предметы или громоздкие вещи. В целях скорейшего и комфортного попадания на салют для ветеранов, беременных женщин и семей с детьми буду организованы дополнительные пункты пропуска.

Салют можно будет увидеть практически с любой точки города, передает БЕЛТА .

Перед концертом и салютом минчане и гости столицы смогут пройти проверку безопасности в точках, обозначенных на карте.