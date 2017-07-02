Военная техника на параде – руками трогать нужно

Выставка вооружений радовала публику около двух часов. В это время можно было не только сделать эффектное фото, но и почувствовать себя танкистом. Желающие забирались прямо на корпуса танков и зенитно-ракетных комплексов.



© Sputnik / Виктор Толочко При параде: как Беларусь празднует День Независимости 26

Детям такое развлечение невероятно понравилось. Они без страха и сомнений забирались на военные машины и позировали фотографам в образе бесстрашных военнослужащих.

В этот понедельник, 3 июля, Беларусь с размахом отмечает День Независимости. Праздничные мероприятия началась с военного парада в присутствии президента республики Александра Лукашенко. Кроме военной техники на параде были представлены последние достижения гражданского машиностроения. Зрители увидели даже тракторный вальс.

Кульминацией праздника станет гала-концерт у стелы "Минск — город-герой", а в 23:00 минчане и гости столицы увидят салют. В этом году фейерверк запустят из шести точек в городе.