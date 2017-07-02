|
Военная техника на параде – руками трогать нужно
03.07.2017 16:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Выставка вооружений радовала публику около двух часов. В это время можно было не только сделать эффектное фото, но и почувствовать себя танкистом. Желающие забирались прямо на корпуса танков и зенитно-ракетных комплексов.
© Sputnik / Виктор Толочко
Детям такое развлечение невероятно понравилось. Они без страха и сомнений забирались на военные машины и позировали фотографам в образе бесстрашных военнослужащих.
В этот понедельник, 3 июля, Беларусь с размахом отмечает День Независимости. Праздничные мероприятия началась с военного парада в присутствии президента республики Александра Лукашенко. Кроме военной техники на параде были представлены последние достижения гражданского машиностроения. Зрители увидели даже тракторный вальс.
Кульминацией праздника станет гала-концерт у стелы "Минск — город-герой", а в 23:00 минчане и гости столицы увидят салют. В этом году фейерверк запустят из шести точек в городе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшая военная техника Беларуси еще никогда не была так близко: после того, как завершилась торжественная часть парада, зрителям разрешили сфотографироваться с...
|
Архив (Разное)
Комментарии