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19-летний белорусский хоккеист перейдет в "Куньлунь"
Как стало известно «Прессболу», белорусский защитник Павел Воробей (1997) перейдет в китайский «Куньлунь».
Ранее хоккеист договорился о просмотре
Воспитанник «Юности» начинал минувший сезон в команде U-20, выступающей в экстралиге. И, несмотря на амплуа, был одним из лучших бомбардиров среди партнеров: 21 (7+14) очко в 23 матчах.
После декабрьского молодежного чемпионата мира в Германии, где парни Юрия Файкова вернули себе прописку в элите, Воробья пригласили в молодечненское «Динамо». В фарм- клубе «зубров» 19-летний хоккеист сыграл еще в 18 поединках, отметившись двумя результативными передачами.
Также Павла регулярно приглашали в национальную сборную, и в мае Дэйв Льюис взял игрока на взрослый ЧМ в Кельне и Париже. Там, по признанию тренера, на талантливого парня обратили внимание в том числе заокеанские скауты. Однако грядущий сезон защитник решил провести в КХЛ.
Интерес к нему проявляли не только «Слован» и «Куньлунь», но и российские клубы. Однако они пока не могли сделать конкретные предложения ввиду неопределенности со статусом белорусских хоккеистов. Что касается минского «Динамо», то, по словам самого Воробья, «серьезных переговоров не было», поскольку к тому времени у «зубров» еще не сформировался тренерский штаб.
Напомним, ранее в «Куньлунь»
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