Как стало известно «Прессболу», белорусский защитник Павел Воробей (1997) перейдет в китайский «Куньлунь».

Ранее хоккеист договорился о просмотре в братиславском «Словане» , однако незадолго до отъезда в команду Милоша Ржиги на связь с агентом игрока Вячеславом Махренским вышли боссы пекинского клуба и предложили полновесный двухлетний контракт. По словам Махренского, словаки с пониманием отнеслись к решению Воробья.

Воспитанник «Юности» начинал минувший сезон в команде U-20, выступающей в экстралиге. И, несмотря на амплуа, был одним из лучших бомбардиров среди партнеров: 21 (7+14) очко в 23 матчах.

После декабрьского молодежного чемпионата мира в Германии, где парни Юрия Файкова вернули себе прописку в элите, Воробья пригласили в молодечненское «Динамо». В фарм- клубе «зубров» 19-летний хоккеист сыграл еще в 18 поединках, отметившись двумя результативными передачами.

Также Павла регулярно приглашали в национальную сборную, и в мае Дэйв Льюис взял игрока на взрослый ЧМ в Кельне и Париже. Там, по признанию тренера, на талантливого парня обратили внимание в том числе заокеанские скауты. Однако грядущий сезон защитник решил провести в КХЛ.

Интерес к нему проявляли не только «Слован» и «Куньлунь», но и российские клубы. Однако они пока не могли сделать конкретные предложения ввиду неопределенности со статусом белорусских хоккеистов. Что касается минского «Динамо», то, по словам самого Воробья, «серьезных переговоров не было», поскольку к тому времени у «зубров» еще не сформировался тренерский штаб.

Напомним, ранее в «Куньлунь» перешел еще один хоккеист сборной Беларуси — Андрей Костицын. В минувшей «регулярке» пекинцы финишировали на «Востоке» восьмыми, и в первом раунде плей-офф уступили будущему серебряному призеру — магнитогорскому «Металлургу» (1:4). После этого главный тренер Владимир Юрзинов-младший подал в отставку, а новым наставником стал легендарный канадец Майк Кинэн, завоевывавший Кубок Стэнли с «Рейнджерс» и Кубок Гагарина с «Магниткой».