Видеофакт: Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости

Беларусь отмечает 3 июля главный государственный праздник — День Независимости. Одним из главных событий этого дня стал военный парад в Минске, на котором присутствовал и Лукашенко. Перед парадом он обратился к согражданам с речью.

"Мы горды тем, что Беларусь состоялась как независимое государство, которое проводит миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Наш неизменный принцип: равенство всех стран и их невмешательство во внутренние дела друг друга", — отметил в обращении президент.

Лукашенко полагает, что сегодня идет нарастание глобальной нестабильности, а международная безопасность нарушена.

"Наш ответ — современная белорусская армия. Она постоянно модернизируется, мобильна, обучена и вооружена. Важно отметить, что весомый вклад в повышение боеготовности Беларуси вносит отечественный оборонно-промышленный комплекс. В стране успешно развивается собственное ракетостроение. Можно назвать более сотни образцов белорусских изделий военного назначения, представляющих собой принципиально новую, инновационную продукцию. Боевой арсенал, которым мы обладаем, сегодня будет показан во время парадного марша", — добавил глава государства.

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