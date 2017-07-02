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Диего Марадона попал в сексуальный скандал в Санкт-Петербурге
Один из лучших футболистов мира в истории аргентинец Диего Марадона попал в сексуальный скандал в Петербурге.
Утром 3 июля в отеле W St. Petersburg на ресепшен появилась девушка, которая сообщила, что она журналистка и подверглась сексуальному нападению в номере Марадоны, сообщается в паблике
Однако после доставления в один из отделов полиции Адмиралтейского района девушка сменила позицию и сообщила, что на самом деле было только предложение, без применения насилия. Свои действия сотрудница прессы объяснила испугом.
Имея на руках отказной материал, сотрудники отдела направили его в районный следственный отдел ГСУ СК РФ по Петербургу, так как сексуальные преступления относятся к зоне ответственности Следкома. Направили с сочувствием. Помимо стандартного опроса заявительницы, силовикам для вынесения решения предстоит опросить самого «обвиненного», который сейчас отсыпается в гостинице. И им, как говорят знающие люди, не очень удобно это делать, но процедура есть процедура.
Как стало известно «
56-летний Марадона прибыл в Россию в рамках движения «Россия любит футбол», побывал в Москве и Санкт-Петербурге, а также заглянул на финал Кубка конфедераций, в котором
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Один из лучших футболистов мира в истории аргентинец Диего Марадона попал в сексуальный скандал в Петербурге.
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