Диего Марадона попал в сексуальный скандал в Санкт-Петербурге

Один из лучших футболистов мира в истории аргентинец Диего Марадона попал в сексуальный скандал в Петербурге.



Диего Марадона. Фото: Reuters

Утром 3 июля в отеле W St. Petersburg на ресепшен появилась девушка, которая сообщила, что она журналистка и подверглась сексуальному нападению в номере Марадоны, сообщается в паблике Mash ВКонтакте. Якобы, придя на интервью, она получила предложение за 500 евро вступить с футболистом в сексуальную связь. По просьбе дамы персонал отеля вызвал правоохранительные органы.

Однако после доставления в один из отделов полиции Адмиралтейского района девушка сменила позицию и сообщила, что на самом деле было только предложение, без применения насилия. Свои действия сотрудница прессы объяснила испугом.

Имея на руках отказной материал, сотрудники отдела направили его в районный следственный отдел ГСУ СК РФ по Петербургу, так как сексуальные преступления относятся к зоне ответственности Следкома. Направили с сочувствием. Помимо стандартного опроса заявительницы, силовикам для вынесения решения предстоит опросить самого «обвиненного», который сейчас отсыпается в гостинице. И им, как говорят знающие люди, не очень удобно это делать, но процедура есть процедура.

Как стало известно « Советскому спорту », Диего Армандо Марадона, ставший гостем завершившегося 2 июля в Санкт-Петербурге Кубка конфедераций, думает стать гражданином России. Об этом стало известно корреспондентам газеты, которые сопровождали великого аргентинца в эти дни в России.

56-летний Марадона прибыл в Россию в рамках движения «Россия любит футбол», побывал в Москве и Санкт-Петербурге, а также заглянул на финал Кубка конфедераций, в котором Германия победила Чили .