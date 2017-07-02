ЕК призывает Беларусь провести стрессовые тесты под наблюдением независимых экспертов





Заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс опять призвал Беларусь к проведению стрессовых тестов на строящейся атомной электростанции в Островце под наблюдением зарубежных экспертов.

"Мы должны обеспечить, чтобы строительство поблизости от Европейского союза атомной электростанции осуществлялось со строгим соблюдением существующих правил безопасности", - сказал журналистам по окончании с литовским премьером Саулюсом Сквернялисом еврокомиссар.

"Нам хотелось бы, чтобы под наблюдением зарубежных экспертов были проведены стрессовые тесты на Белорусской атомной электростанции", - добавил он.

В ходе выполнения стрессовых тестов оценивается устойчивость электростанции к работе при неблагоприятных условиях, пишет Делфи.