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Белорусские баскетболистки трижды проиграли на турнире в Китае
Женская сборная Беларуси по баскетболу неудачно провела матчи на первом турнире в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке соревнований в Шилин-Хото белоруски уступили китайским баскетболисткам со счетом 66:84. Самыми результативными в составе проигравших стали Дарья Липинская и Ольга Зюзькова, набравшие по 12 очков. На один балл меньше у Марины Иващенко, в активе Алены Голубевой 10 очков.
Во втором матче подопечные Натальи Трофимовой уступили команде Канады — 48:55. У белорусок результативно сыграли Мария Филончик — 13 очков, и Марина Иващенко — 12.
Сегодня белорусская дружина крупно проиграла сборной Литвы — 45:70.
Теперь белорусские баскетболистки перебазируются в город Люпаньшуй, где вновь встретятся с этими же соперниками: 6 июля — с китаянками, 7 июля — с канадками, 8 июля — с литовками.
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Женская сборная Беларуси по баскетболу неудачно провела матчи на первом турнире в Китае.
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