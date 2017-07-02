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Белорусские баскетболистки трижды проиграли на турнире в Китае

03.07.2017 19:45 — Разное | Tut.by  
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Женская сборная Беларуси по баскетболу неудачно провела матчи на первом турнире в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Белорусская федерация баскетбола

В стартовом поединке соревнований в Шилин-Хото белоруски уступили китайским баскетболисткам со счетом 66:84. Самыми результативными в составе проигравших стали Дарья Липинская и Ольга Зюзькова, набравшие по 12 очков. На один балл меньше у Марины Иващенко, в активе Алены Голубевой 10 очков.

Во втором матче подопечные Натальи Трофимовой уступили команде Канады — 48:55. У белорусок результативно сыграли Мария Филончик — 13 очков, и Марина Иващенко — 12.

Сегодня белорусская дружина крупно проиграла сборной Литвы — 45:70.

Теперь белорусские баскетболистки перебазируются в город Люпаньшуй, где вновь встретятся с этими же соперниками: 6 июля — с китаянками, 7 июля — с канадками, 8 июля — с литовками.

 
 
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Женская сборная Беларуси по баскетболу неудачно провела матчи на первом турнире в Китае.

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