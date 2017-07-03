В Слониме поезд протаранил выехавшую на рельсы легковушку. Водитель машины погиб

3 июля в Слониме грузовой состав протаранил легковушку «Волга», выехавшую на рельсы. Об этом сообщают местные жители в группах « Типичный Слоним » и « Жизнь Слонима » во «ВКонтакте».





Авария произошла на железнодорожном переезде по улице Пушкина. Товарняк протянул машину по рельсам более 300 метров. В машине находились три человека. Водитель погиб, пассажиры находятся в больнице.

Почему автомобиль выехал на рельсы, пока неизвестно. ГАИ выясняет обстоятельства аварии.



