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В Слониме поезд протаранил выехавшую на рельсы легковушку. Водитель машины погиб

03.07.2017 22:13 — Разное | Tut.by  
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3 июля в Слониме грузовой состав протаранил легковушку «Волга», выехавшую на рельсы. Об этом сообщают местные жители в группах «Типичный Слоним» и «Жизнь Слонима» во «ВКонтакте».


Авария произошла на железнодорожном переезде по улице Пушкина. Товарняк протянул машину по рельсам более 300 метров. В машине находились три человека. Водитель погиб, пассажиры находятся в больнице.

Почему автомобиль выехал на рельсы, пока неизвестно. ГАИ выясняет обстоятельства аварии.


 
 
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3 июля в Слониме грузовой состав протаранил легковушку "Волга", выехавшую на рельсы. Об этом сообщают местные жители в группах "Типичный Слоним" и "Жизнь Слонима" во...

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