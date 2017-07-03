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В Слониме поезд протаранил выехавшую на рельсы легковушку. Водитель машины погиб
3 июля в Слониме грузовой состав протаранил легковушку «Волга», выехавшую на рельсы. Об этом сообщают местные жители в группах «
Авария произошла на железнодорожном переезде по улице Пушкина. Товарняк протянул машину по рельсам более 300 метров. В машине находились три человека. Водитель погиб, пассажиры находятся в больнице.
Почему автомобиль выехал на рельсы, пока неизвестно. ГАИ выясняет обстоятельства аварии.
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3 июля в Слониме грузовой состав протаранил легковушку "Волга", выехавшую на рельсы. Об этом сообщают местные жители в группах "Типичный Слоним" и "Жизнь Слонима" во...
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