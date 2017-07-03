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Видеофакт: танки в городе – детям радость

03.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Беларусь отмечает в понедельник главный государственный праздник — День Независимости. Одним из ключевых событий в рамках 3 июля стал парад в центре столицы. Впервые за время проведения подобных мероприятий военную технику из города увезли не сразу — любой мог вблизи посмотреть на танки или легендарные уже "Полонезы".

Видеофакт: танки в городе – детям радость
© Sputnik / Александр Шурмелев
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Особый ажиотаж техника вызвала у детей — мальчишки радостно лазили по танкам и бронетранспортерам вместе со своими родителями. Интересно было и девочкам — не каждый день увидишь настоящий танк.

Военные никак не мешали изучать технику — наоборот: отвечали на вопросы и рассказывали про новинки вооружения всем желающим, а иногда и соглашались сделать селфи в честь Дня Независимости.

Как дети и взрослые изучали военную технику в центре Минска — в видеосюжете Sputnik.

 
Теги: Минск
 
 
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После торжественного парада военная техника осталась в центре Минска – к особой радости мальчишек и отцов. Смотрите на видео, как дети изучали военную технику в...

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