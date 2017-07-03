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Видеофакт: танки в городе – детям радость
03.07.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Беларусь отмечает в понедельник главный государственный праздник — День Независимости. Одним из ключевых событий в рамках 3 июля стал парад в центре столицы. Впервые за время проведения подобных мероприятий военную технику из города увезли не сразу — любой мог вблизи посмотреть на танки или легендарные уже "Полонезы".
© Sputnik / Александр Шурмелев
Особый ажиотаж техника вызвала у детей — мальчишки радостно лазили по танкам и бронетранспортерам вместе со своими родителями. Интересно было и девочкам — не каждый день увидишь настоящий танк.
Военные никак не мешали изучать технику — наоборот: отвечали на вопросы и рассказывали про новинки вооружения всем желающим, а иногда и соглашались сделать селфи в честь Дня Независимости.
Как дети и взрослые изучали военную технику в центре Минска — в видеосюжете Sputnik.
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После торжественного парада военная техника осталась в центре Минска – к особой радости мальчишек и отцов. Смотрите на видео, как дети изучали военную технику в...
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