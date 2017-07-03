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Спортсмены провели акцию в поддержку детей с аутизмом

03.07.2017 20:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Благотворительную акцию поддержали Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Антон Кушнир, Александра Герасименя и другие видные белорусские спортсмены. При их поддержке в столичном парке имени Купалы и прошло мероприятие.

Спортсмены выставили на аукцион свои личные вещи — собранные деньги пойдут на поддержку семьям, которые воспитывают детей с аутизмом. Дети и их родители также присоединились к проекту — показали собственноручно сделанные изделия и настоящую выставку картин.

Смотрите на видео, как прошла акция поддержки детей с аутизмом, на Sputnik.

 
 
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Благотворительная акция прошла в День Независимости по инициативе биатлонистки Надежды Скардино и других известных спортсменов. Смотрите на видео, как прошла...

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