Сделано в Беларуси. Агропромышленный комплекс: без «красных» председателей и первый белорус в Forbes





Кто первым из белорусов попал в миллиардеры Forbes, как ушли Леонов и Старовойтов, с чего начинал Павловский и в чем лидирует наш АПК. EJ.BY и генпартнер МТБанк представляют историю агропромышленного комплекса Беларуси в 1991-2016 годах.

В ручном управлении

Независимая Беларусь унаследует от советского периода один из самых развитых агропромышленных комплексов. В рыночных условиях хозяйствования, при сокращении объемов поддержки с союзного до республиканского бюджета отрасль окажется перед многочисленными вызовами, справиться с которыми она может только при максимальном участии государства. В эти годы АПК станет одной из самых субсидируемых отраслей белорусской экономики, на которой пришедшие к власти в середине 1990-х годов новые руководители Беларуси пытаются применить свой личный опыт управления в сельском хозяйстве.

Одним из самых серьезных вызовов отрасли станет уменьшение сельского населения и отток лучших кадров в города. Чтобы замедлить этот процесс и в целом повысить эффективность сельскохозяйственного производства, с середины 2000-х годов государство в рамках нескольких программ инвестирует в экономику и социальную сферу села несколько десятков миллиардов долларов. С одной стороны, будет создана база для формирования новой важной экспортной позиции (по молоку и мясу), с другой – даже с учетом в большинстве своем дотационного и безвозвратного характера поддержки она введет до 25% хозяйств в долги и убытки.

Сокращение в последние годы доходов бюджета ставит власти перед необходимостью урезать субсидирование АПК и пытаться повысить конкурентоспособность производства за счет роста производительности и других качественных параметров. Здесь государство хотело бы, наверное, переложить часть работы на частный бизнес. Однако подход к земельному вопросу, ставка на государственное крупнотоварное производство для поддержки и роста экспорта и накопленные долги пока тормозят развитие фермерства и не позволяют закрепляться и развиваться в отрасли крупным частным инвесторам.

1991

Первый агроминистр независимой Беларуси

В советские времена агропромышленный комплекс Беларуси – один из лидеров не только в СССР, но по некоторым позициям – в мировом и европейском масштабах. В 1990-1991 годы АПК Беларуси занимает первое место в мире по производству на душу населения картофеля и льноволокна, обгоняет по производству мяса и молока ведущие европейские экономики – Германию, Францию, Великобританию. Но с этого года начинается утрата позиций.





фото: profmedia.by

Первым министром сельского хозяйства независимой Беларуси в ноябре 1991 года становится легендарный деятель и ученый Федор Мирочицкий. Он приходит на место Юрия Хусаинова, одного из партийных лидеров советской Беларуси, с 1986 года возглавлявшего местный Госагропром.

Федор Мирочицкий – уроженец Кореличского района. В свое время он стал одним из самых молодых ленинских орденоносцев СССР (награду он получил, не достигнув 30 лет, за успехи в руководстве совхозом «Слонимский»). С 1969 года будущий первый министр сельского хозяйства независимой Беларуси трудился заместителем, потом первым заместителем министра сельского хозяйства и председателя Госагропрома.

В 1991 году возглавляемое Федором Мирочицким министерство сельского хозяйства получает приставку «и продовольствия» и вместе с ней – управление ключевыми пищевыми перерабатывающими предприятиями страны. В сложный исторический период главной задачей министра и министерства становится накормить страну.

Земельный вопрос

Земельный вопрос, ставший причиной не одного десятка смут и революций в истории Беларуси, разрешен в законе «О собственности в Республике Беларусь», принятом в декабре 1990 года.

В главе 14 («Собственность Республики Беларусь») и ее статье 41 («Объекты права государственной собственности Республики Беларусь») зафиксировано, что «в собственности Республики Беларусь находятся земля, ее недра, воздушное пространство над территорией республики, внутренние водоемы, леса и другие природные ресурсы Республики Беларусь».

Фермерское движение





фото: gomel-fermer.by

В феврале принимается Закон Республики Беларусь «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Документ подписывает председатель Верховного совета Беларуси Николай Дементей.

Первые фермерские хозяйства на территории республики появляются с 1989 года. В 1991 году они вводятся в законодательное пространство. Согласно документу, крестьянское (фермерское) хозяйство – это «коммерческая организация, созданная одним гражданином (членами одной семьи), внесшим (внесшими) имущественные вклады, для осуществления предпринимательской деятельности по производству сельскохозяйственной продукции, а также по ее переработке, хранению, транспортировке и реализации».

Государство в документе «гарантирует деятельность фермерских хозяйств». Вновь созданным хозяйствам в течение первого года деятельности, а также тем фермерам, которые ежегодно увеличивают выручку не менее чем на 50%, обещается поддержка за счет республиканского и местного бюджетов. Она может заключаться в материально-техническом снабжении, приобретении (в том числе в лизинг), ремонте и техобслуживании сельскохозяйственной техники и оборудования, мелиорации земель и известковании почв, защите растений, семеноводстве, ветеринарном и племенном деле, научном обслуживании. Государство берет на себя вопросы землеустройства. Там, где отсутствует инфраструктура, районные власти должны «обеспечить первичное обустройство путем строительства дорог, линий радио- и электропередачи, объектов водоснабжения, газоснабжения, телефонной связи и иных объектов». Фермерам по закону гарантируется участие в поставках продукции для государственных нужд.

В документе подробно расписаны все стороны деятельности фермерского хозяйства, включая распределение прибыли. Однако небольшие ее размеры, отсутствие фермерских традиций, как в Польше, Венгрии и даже Литве с Латвией, ставка государства на колхозы и позже холдинги не позволяют фермерству стать важной частью сельского хозяйства страны.

Принятие закона стимулирует в 1992 году более чем трехкратный рост фермерских хозяйств (с 757 до 2372). Их число продолжает расти до 1995 года, который станет пиком в истории фермерского движения страны (3030 хозяйств). В дальнейшем происходит некоторый спад и стабилизация (в 2005 году зарегистрировано 2204 фермерских хозяйств). Новый всплеск интереса бизнеса к аграрной теме в этом формате начинается после 2010 года. В 2015 году, по данным Национального статистического комитета, в стране существует 3014 крестьянских (фермерских) структур.

На протяжении всех этих лет вклад фермеров в сельхозпроизводство остается незначительным. В 2005 году их доля в валовом производстве сельхозпродукции составляет 0,7%, в 2010 – 1%, к 2015 вырастает до 1,9%.

В 2015 году самую большую долю белорусские фермеры имеют в производстве овощей (15,8%), вклад в картофельную «копилку» составляет 6,1%, молочную – 0,2%. В реализации скота и птицы на фермеров приходится 0,6% от общего объема. Около 65% фермерских хозяйств Беларуси специализируется на картофеле и овощах, около 12% – на выращивании зерновых, 7,5% – производстве скота и птицы на убой.

С начала 2010-х годов отмечается тенденция к росту числа убыточных фермерских хозяйств. В 2011 году, по данным Белстата, таковых было 6,7% от общего числа, в 2015 – уже 12,8%.

Чернобыльское наследство

От советских времен независимая Беларусь унаследует глобальную проблему, которую теперь предстоит решать собственными усилиями и за счет собственных средств: последствия аварии на Чернобыльской АЭС.

Частью проблемы является потеря сельскохозяйственных угодий – около 20% земель выведены из хозяйственного оборота. С конца 1990-х годов власти, несмотря на критику общественности и экологов, постепенно возобновляют экономическую деятельность на загрязненных территориях в рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В программе возрождения и развития белорусского села, принятой в 2005 году, призывается внедрять севообороты сельскохозяйственных культур с минимальным накоплением радионуклидов в наиболее пострадавших районах (Брагинском, Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Ельском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Наровлянском, Речицком, Рогачевском, Хойникском, Чечерском, Быховском, Костюковичском, Краснопольском, Славгородском, Чериковском, Лунинецком, Столинском, Пинском). Одной из таких культур станет рапс, производство которого в Беларуси резко возрастает со второй половины 2000-х годов.

В 1990-е годы «чернобыльской темой» занимается Государственный комитет Беларуси по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Первым его председателем в 1990 году становится Иван Кеник. Позже комитет трансформируется в департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в составе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Огуречная и клубничная столицы Беларуси

С середины 1980-х годов реноме будущей «огуречной столицы» Беларуси начинают формировать братья Михаил и Иван Гриб – сыновья электрика мелиоративной станции в деревне Ольшаны.

Уроженцы самой большой деревни Беларуси, расположенной в Столинском районе, происходят из многодетной баптисткой семьи, которые характерны для этой части белорусского Полесья. Чтобы прокормить своих восьмерых детей, Михаил вскоре разбивает первую промышленную теплицу. Выращенные огурцы он отправляет в багажниках пассажирских автобусов на минскую Комаровку.





фото: kp.by

Наступление капитализма придает новый импульс бизнесу братьев и их односельчан, которые превращают деревню в огромную огуречную плантацию. Михаил, владелец 300 гектаров фермерского хозяйства «Бродок», вскоре инвестирует в строительство оптового рынка в Ольшанах. На нем он и другие владельцы огуречных теплиц продают свой товар перекупщикам из России. Иван, учредитель хозяйства «Ольшаны», в 2000-х годы диверсифицирует бизнес за счет выращивания яблок.

Фермерские хозяйства «Полесье-ГМИ», «ДубайТранс», «ЛориНик», «Люберт», «Килогербс» зарегистрированы на многочисленных сыновей Михаила и Ивана.

В расположенном по соседству со Столинщиной Лунинецком районе также еще в советские времена формируется своя специализация – клубничная. «Клубничной столицей» Беларуси считается местная деревня Дворец.

1992

Говяжье исключение и молочное лидерство

На момент распада СССР главным (в денежном выражении) товаром белорусского сельского хозяйства является говядина. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в этом году производство мяса крупного рогатого скота белорусскими колхозами и совхозами исчисляется 1,3 млрд долларов.

Второе место занимает цельное молоко (1,2 млрд долларов). Но уже в следующем году молочники страны выдвинутся на первое место, чтобы уже никогда не сходить с него.

В первую десятку крупнейших сельскохозяйственных продуктов независимой Беларуси входят также свинина (496 млн долларов), картофель (447 млн долларов), мясо птицы (172 млн долларов), яйца (156 млн долларов), рожь (154 млн долларов), яблоки (105 млн долларов), сахарная свекла (47 млн долларов) и овощи (47 млн долларов).

Тритикальная стабильность и картофельное падение

Самым стабильным продуктом белорусского растениеводства, судя по статистике FAO, на все годы становится тритикале.

В этом году Беларуси занимает 7-е место в мире по объемам его производства и удерживает эту строчку до последнего года, который входит в статистику FAO, 2013-го.

По ржи Беларусь в 1992 году занимает третье место в мире после Германии и России, в 2005-м и 2013-м держится на пятой строчке, пропустив вперед Польшу и Украину.

По льноволокну Беларусь, наоборот, растет: в 1992 и 2005 годах занимает четвертое место (после Китая, Украины и России), к 2013 году – поднимается на третье. Впереди нее только Франция и Бельгия.

При этом в 1990-е и 2000-е годы белорусские сельхозпроизводители теряют место в мировой десятке по кислой вишне и овсу.

Падает Беларусь в эти годы и в мировом картофельном рейтинге. Если в 1992 году она еще входит в число 15 крупнейших производителей, то к 2005 году исчезает даже из первой двадцатки.

Сахарная программа

Заместитель председателя Совета министров Беларуси Михаил Мясникович подписывает долгосрочную республиканскую программу «Сахар».

Документ предусматривает комплекс мер, направленных на увеличение производства в стране сахара. В частности, к 1995 году планируется увеличить производство до 1 765 тыс. тонн сахарной свеклы и создать мощности по выпуску 204 тыс. тонн сахара в год. К 2000 году требуется обеспечить сбор и переработку 2 800 тыс. тонн сахарной свеклы и производство 315 тыс. тонн сахара в год.





фото: sb.by

Программой «Сахар» предусматривается как расширение посевов сахарной свеклы в традиционных свекловодческих районах Брестской, Гродненской и Минской областей, так и создание промышленных плантаций сахарной свеклы в Могилевской и Гомельской областях. К 2000 году эти две области должны поставить переработку по 335 тыс. тонн свеклы каждая. Для переработки этих дополнительных объемов Госэкономплан, Минсельхоз и администрация Могилевской области обязываются построить еще один (пятый) сахарный завод. Программой предусмотрено также строительство крупного завода по производству сахарозаменителей.

Правительство с целью реализации положений программы предписывает «организовать работу по широкому привлечению иностранных инвестиций для развития сахарной промышленности, включая создание совместных с инофирмами предприятий». Источником финансирования программы также являются льготные кредиты, выделенные Беларуси правительствами Германии и Италии.

В середине 1990-х годов, когда сахарные заводы активно перейдут к переработке давальческого сахара-сырца, программа будет подкорректирована, что приведет к невыполнению пунктов по наращиванию собственной сырьевой базы. В начале 2003 года правительству придется вновь утверждать меры по развитию собственного свекловодческого хозяйства.

Взлет и падение Пинкевича

В этом году отставной военнослужащий Игорь Пинкевич вместе с супругой Людмилой переезжают из Хабаровска на родину его отца в Беларусь и открывают в Минске компанию «Настюша».





Игорь Пинкевич, фото: nastyusha.ru

Супруги начинают с обмена белорусского трикотажа на казахстанское зерно и делают это настолько успешно, что уже к середине 1990-х годов «Зерновая компания «Настюша» превращается в одного из крупнейших зерновых трейдеров на территории бывшего СССР. Компания плотно работает с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Игорю Пинкевичу не удается получить белорусское гражданство. В 1998 году он становится российским гражданином, а в 2001 году переносит штаб-квартиру из Минска в Москву. Некоторое время на территории Беларуси работает торговый дом, но в 2006 году он продается.

В 2000-х годах «Настюша» – один из крупнейших агрохолдингов на территории бывшего СССР. В Казахстане компании принадлежат 16 элеваторов и 12 сельхозпредприятий с общей площадью свыше 200 тыс. гектаров. Бизнесмен с супругой контролируют до 70% московского рынка муки и 25% рынка хлебобулочных изделий, им принадлежат 15 элеваторов и комбинатов хлебопродуктов в регионах России. В Литве «Настюша» становится владельцем комбикормового завода, пяти птицефабрик и семи свинокомплексов, в Латвии – авиакомпании VIP Avia. Бизнесмен также начинает инвестировать в московскую недвижимость.





фото: productcenter.ru

В кризис 2010 года компания не может погасить кредиты, и банки обращаются в суды. Сначала Пинкевичу удается договориться с большинством кредиторов о реструктуризации задолженности, но усугубление общей экономической ситуации приводит к постепенному распаду холдинга. Банки продолжают взыскивать долги с «Настюши» в 2016 году.

Биобизнес Павловского





Андрей Павловский, фото: ced.by

В Гродно начинает бизнес выпускник Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова лечебник Андрей Павловский. Некоторое время после вуза он работает в Гродненском мединституте, далее вместе с партнерами начинает дистрибутировать сначала лекарства и ветпрепараты, а потом биодобавки.

Из небольшой комнаты, в которой начинается этот бизнес, вырастает крупнейший на отечественном кормовом рынке производственно-дистрибуционный холдинг «Биоком». Его предприятия («Биоком», «Биоком Агро», «Биоком Технология») занимаются производством заменителей цельного молока и сухого обезжиренного молока, кормовых добавок, биологических консервантов и нейтрализаторов, доильных роботов, а также дистрибуцией ветеринарных средств и биодобавок.





фото: agriculture.by

Пик развития бизнеса приходится на первую половину 2010-х годов. Андрей Павловский, который становится членом Совета Республики Национального собрания, получает поддержку на государственном уровне. Кредиты госбанков позволяют начать строительство новых заводов (по выпуску сывороточно-жирового концентрата в Щучине и детского питания в Несвиже). В течение 2012-2014 годов в результате приобретения на бирже ценных бумаг структуры Андрея Павловского аккумулируют крупные пакеты акций пищевых предприятий Гродненской области. «Биоком» становится владельцем около 25% акций «Агрокомбината «Скидельский», свыше 15% – Волковысского «Беллакта» и более 10% – Щучинского маслосырзавода.

Клюквенная плантация Европы





фото: onliner.by

Во главе крупнейшей в Европе плантации по выращиванию клюквы в Пинском районе становится Виктор Лягуский. Он возглавляет этот государственный бизнес, который функционирует в рамках отрытого акционерного общества «Полесские журавины», и в 2016 году.

«Полесские журавины» создаются в 1985 году. Для выращивания клюквы на 85 гектарах используются американский посадочный материал и технологии. Примерно столько же гектаров отведены под голубику, промышленным производством которой «Полесские журавины» занимаются с 1997 года. Ежегодно на плантациях собирается до 650-660 тонн клюквы и 75-80 тонн голубики. 80% клюквы и 70% голубики идет на экспорт, главные рынки сбыта – Польша, Россия, Литва, Латвия, Великобритания, Швеция, Нидерланды, Украина, Казахстан.

Беларусь – один из крупнейших в мире производителей клюквы – сохраняет это место в течение всего периода независимости. В 1992 году Беларусь с совокупным производством 1 тыс. тонн занимала в мире четвертое место после Великобритании, Канады и Латвии. В 2013 году в Беларуси было произведено 900 тонн, это пятый результат после США, Канады, Чили и Азербайджана.

Пуховичские мясники





Иван Гумовский, фото: gorka.by

Со своими партнерами начинает мясной бизнес Иван Гумовский («Пуховичский агропродукт»). В Марьиной Горке и ее окрестностях он формирует вертикально интегрированный холдинг, специализирующийся на выращивании свиней, переработке их мяса и реализации мясных продуктов.

Холдинг Ивана Гумовского, в котором его партнерами являются Евгения Лобанок и Владимир Шпаковский, объединяет свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающее производство, фирменную сеть в Минской и Могилевской областях и другие непрофильные активы в нескольких районах страны. В 2010 году бизнесмен выкупит у нефтегазовой компании «Славнефть» ее сельскохозяйственный филиал в Шершунах в Минском районе.

В лучшие годы в структурах холдинга трудятся свыше 600 человек.

1993

Вьетнамская гевея для «Белшины»

В этом году БШК «Белшина» регистрирует во Вьетнаме первое и единственное в истории Беларуси плантационное предприятие.





фото: surgeprot.esy.es

Это белорусское предприятие по производству и экспорту каучука «Белатекс» в городе Вунг Тау. Постановлением правительства в его уставной фонд будет внесено 1745,2 тыс. долларов. Также в нем участвует местная государственная структура.

Планируется, что вьетнамские плантации гевеи станут источником натурального ресурса для выпуска шин в Бобруйске. Но проблемой для «Белатекса» станут местные крестьяне, которые на протяжении всего существования хозяйства пытаются захватить его земли. В 1999 году «Белнефтехим» принимает решение прекратить безуспешные попытки начать выращивать гевею. Он обменивает свою долю с имуществом на обязательство партнера поставить «Белшине» 1,5 тыс. тонн каучука.

В разные периоды «Белшина» будет инвестировать в дистрибуционные предприятия в странах третьего мира. В 2000-2010-х годах, например, будут действовать торговые компании в ЮАР и Гане.

1994

Леоновский период

При формировании нового состава правительства после победы Александра Лукашенко на президентских выборах отправлен в отставку министр Федор Мирочицкий. Его кресло, поддерживая «местнический тренд» середины 1990-х годов, занимает выходец из Могилевской области Василий Леонов.





Василий Леонов, фото: nv-online.info

Депутат Совета Национальностей Верховного совета СССР (1984-1989 годы), член Верховного совета Беларуси (1990 -1995 годы) имеет сельскохозяйственное образование и богатый трудовой опыт. С 1972 по 1991 годы карьера Василия Леонова строится по партийной линии, он дорастает до первого секретаря Могилевского обкома КПБ. В этой должности он одобряет кандидатуру Александра Лукашенко на пост директора совхоза «Городец» и поддерживает молодого руководителя, когда тот баллотируется (неудачно – проигрывает председателю Госплана БССР Вячеславу Кебичу) в кандидаты в народные депутаты СССР.

В 1991 году, уже с должности председателя Могилевского облсовета, Василий Леонов уезжает работать торговым представителем Беларуси в ФРГ, а по возвращении в 1993-1994 годах занимает должность руководителя Белорусской агропромышленной ассоциации «Белинтерагропром».

Во времена руководства Василием Леоновым Минсельхозпродом наступает относительная стабилизация на продовольственном рынке страны. 1994-1997 годы – один из самых ярких коммерческих периодов ведомства. Ведомство выступает организатором международных тендеров по закупке товаров критического импорта, на торгах между крупными поставщиками распределяются достаточно приличные объемы сахара-сырца, зерна, шрота. Их объемы в разы превышают существующий в республике спрос, потому что рассчитаны на соседний рынок России. В Россию идет спирт из перерабатываемого зерна, белый сахар, для производства которого завозится кубинский и бразильский сырец, и т. д.

Семейное «Содружество» Луценко





Александр Луценко (слева), фото: forbes.ru

Уроженец «демократического» Берлина и выпускник Минского высшего военно-политического общевойскового училища Александр Луценко с развалом СССР завершает карьеру военного и в поисках нового места в жизни начинает заниматься в Беларуси торговлей рыбной мукой и прочими кормами. Его партнером по бизнесу становится супруга Наталья.

В конце 1990-х - начале 2000-х «Содружеству» становится тесно в Беларуси, компания приобретает заводы в Украине и Дании и переносит главный офис в город Светлый в Калининградской области. Там «Содружество» строит один из крупнейших в Восточной Европе комплексов по производству кормов (соевого и рапсового шрота, масла, лецитина, соевого концентрата). В течение 2000-х годов Луценко, по-прежнему остающиеся гражданами Беларуси, обрастают активами в Латинской Америке, собственным железнодорожным транспортом и деньгами, которые позволяют Александру Луценко первым из белорусов в 2013 году попасть в мировой рейтинг Forbes. В нем он занимает 1268 место с состоянием 1,1 млрд долларов. Наталья Луценко, в свою очередь, по сей день называется одной из самых богатых женщин России.

В 2012 году «Содружество» оформляет стратегическое партнерство с японской торговой компанией Mitsui &Co., которая становится владельцем 10% акций. С 2015 года правление «Содружества» находится в Люксембурге.

Владыкинский Белкоопсоюз





фото: belta.by

Во главе Белорусского республиканского союза потребительских обществ становится Виктор Владыко. Его председательство (в 1994-2001 годах) – это период расцвета потребительской кооперации за 25-летний период независимой Беларуси. Сам Виктор Владыко - один из самых влиятельных чиновников правительства первого лукашенковского созыва.

При нем принимается программа реформирования системы потребительской кооперации, включающей в себя 5 облсоюзов и свыше 90 райпотребобществ. Белкоопсоюз превращается в самодостаточную хозяйственную структуру, завозя для своих нужд (этим занимается «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза») на переработку сахар-сырец, располагая квотой на импорт сигарет, рыбы и прочего стратегического импорта. В 1990-е годы консервные предприятия кооперации успешно продают консервацию в Россию, заготовительные конторы – дары леса в Западную Европу. «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» участвует в российских и европейских меховых аукционах – на его долю приходится свыше 90% производства меха в Беларуси.

Практически неизменной с советских времен и по сегодняшний день остается структура Белкоопсоюза. 75% его оборота приходится на торговлю, 8% - на общественное питание, 7% - на промышленность и 2% - на заготовки, а всего предприятия системы обслуживают около 3,5 млн человек, преимущественно проживающих в сельской местности.

Виктор Владыко уйдет с должности в 2001 году, «пав жертвой» (вместе с главами «Белгоспищепрома» и Минторга) противостояния с главой Управделами Галиной Журавковой. Во главе белорусской потребкооперации его заменит глава Витебского облпотребсоюза Владимир Кулешов. На Витебщине он с 1998 года, а до этого с советских времен работает в могилевской потребкооперации.

Глобальный экспортно-импортный оператор

В закрытое акционерное общество, учредителями которого становятся комитеты по сельскому хозяйству всех областей, преобразуется существующее с 1998 года Внешнеторговое объединение «Белагроинторг».

Компания является важным (особенно в 1990-е и в начале 2000-х годов) участником экспортно-импортных операций, вывозя «молочку», мясо и продукцию растениеводства, соль и ввозя зерно, корма, сахар, удобрения и средства защиты растений, ветеринарию, сельхозтехникку и оборудование.

В 2009 году правительство попытается придать новый импульс централизованному продвижению на внешних рынках продукции белорусского АПК. Но созданная им «Мясо-молочная компания» в конце 2016 года будет объявлена банкротом.

Опекаемый «Городец»

На выборах президента Беларуси побеждает аграрий, бывший директор совхоза «Городец» из Шкловского района Александр Лукашенко.

«Родное» хозяйство белорусский лидер не забывает. В 2004 году в Городце строится один из первых в стране агрогородков. В 2006 году по указу президента «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению открытого акционерного общества «Городец» его учредителем становится «АСБ «Беларусбанк». В середине 2010-х годов «АСБ-Агро Городец» войдет в состав государственного агрохолдинга «Агрокомбинат «Мачулищи».

Хозяйство имеет свыше 4,2 тыс. гектаров пашни и специализируется на выращивании зерна и производстве молока.

1995

Хлебное присоединение

Приказывает долго жить Министерство хлебопродуктов Беларуси, которое с советских времен (1990 года) возглавляет Николай Якушев.

Министерство, которое «осуществляет руководство находящимися в его ведении элеваторами, мукомольными, крупяными, хлебопекарнями, макаронными и комбикормовыми предприятиями, обеспечивает их развитие, повышение качества вырабатываемой продукции и наиболее полное удовлетворение потребностей народного хозяйства республики в хлебопродуктах и комбикормах необходимого ассортимента», включается в виде Комитета по хлебопродуктам в Минсельхозпрод. В 2001 году комитет будет преобразован в департамент по хлебопродуктам.

Комитет (далее департамент) регулирует деятельность трех отраслей – мукомольно-крупяной, хлебопекарной и комбикормовой. В структуре первой – областные «зернопродукты», «хлебопродукты» и КХП, второй – «хлебпромы» и Слуцкий хлебзавод, третьей – заводы в составе КХП и отдельные предприятия.

Практически все они контролируются государством, но в ряде предприятий крупные пакеты акций в ходе чековой приватизации удается аккумулировать частникам. Акции Минского комбината хлебопродуктов скупает известный инвестор Игорь Онищенко, группа бизнесменов долгое время управляет Пуховичским КХП.

Сырец vs сахарная свекла

В этом году сахарные заводы по объемам производства достигают и превосходят уровень 1990 года. И с этого же года в сахарной индустрии Беларуси на первое место по объемам производства и значимости выходит сахар, выработанный из импортного сырца - кубинского, бразильского тростника.

Его завозят в республику многочисленные давальцы, объемы и квоты для них распределяются на тендерах Минсельхоза. В числе поставщиков также фигурирует крупнейший мировой сахарный трейдер - французская группа Sucden.

Заводы работают на давальческом сырье с начала зимы до начала осени, а в течение нескольких осенних месяцев и декабря перерабатывают собственную свеклу.

Если в 1993 годах сахарными заводами страны производится 153 тыс. тонн сахара-песка, из которого 122,1 тыс. тонн вырабатывается из собственной свеклы, то в 1995 году из всего объема производства 351,8 тыс. тонн доля свекловичного сахара составляет всего 146,9 тыс. тонн.

Далее эта диспропорция будет увеличиваться: в 1997 году - из 500, 9 тыс. тонн только 151 тыс. тонн из свеклы, в 1998 году из 565 тыс. тонн - 172 тыс. тонн, в 2000 году из 654, 35 тыс. тонн - 180,3 тыс. тонн, в 2002 году из 667 тыс. тонн - 149,5 тыс. тонн, в 2003 году из 789 тыс. тонн - 268 тыс. тонн.

Только после того, как Россия введет ограничения на ввоз белорусского сырцового сахара, заводы переориентируются на собственную сырьевую базу. Это произойдет во второй половине 2000-х годов.

1996

Ученый бизнес «Консула»

Поставка белорусским фермам шротов становится в начале 1990-х годов одним из важнейших источников первоначального накопления капитала белорусским бизнесом.

В этой нише формируют свои первые состояния Евгений Баскин, Александр Муравьев, Борис Гарцман и еще несколько десятков известных представителей белорусского бизнеса.





Залман Гильман, фото: realbrest.by

Сохраняет и развивает это направление проект брестчан Виктора Ровкова, Михаила и Леонида Гильманов «Консул». Сперва их бизнес работает как «Агрофирма «Колос». У его истоков стоит видный белорусский ученый-зоотехник, ставший автором двух пород свиней (белорусской крупной белой и белорусской черно-пестрой), профессор Залман Гильман.

Компания «Консул», в которой сыновья Гильмана владеют 66-процентой долей, привозит и продает на белорусском рынке (а также в России) корма, добавки, премиксы, ветпрепараты. В конце 2000-х годов она наладит собственное производство на Жабинковском кормовом заводе. Внук Залмана Гильмана Павел управляет группой компаний на британском рынке недвижимости. Его риэлтерское агентство Ready Flats Ltd особенно популярно среди русскоговорящего населения Лондона. Павел Гильман активно инвестирует в биотехнологии и медиа-продакшн.

В октябре 2015 года «Консул», его учредители и сотрудники (всего 13 человек) окажутся в центре «кормового дела» - масштабного расследования правоохранителями серых схем в отрасли. Гильманы и Ровков будут обвинены в выводе за рубеж валюты через подконтрольные им фирмы, в уклонении от налогов и реализации продукции сельскохозяйственным организациями с завышением цены до трех раз. В ходе расследования будет наложен арест примерно на 2 млн долларов, 106 объектов недвижимости и более 100 единиц легкового автотранспорта.

В 2016 году, возместив ущерб государству, учредители «Консула» выйдут на свободу и попытаются заново начать бизнес в рамках нового юридического лица.

1997

Арест Леонова

В ноябре этого года перед камерами белорусского телевидения в своем рабочем кабинете на улице Кирова задерживается силовиками один из самых влиятельных министров первого лукашенковского правительства - Василий Леонов.

Через пару дней Александр Лукашенко прилюдно обвинит своего бывшего босса в причастности к убийству начальника Службы контроля президента по Могилевской области Евгения Миколуцкого.

В основу обвинения экс-министру, однако, будет положено взяточничество и присвоение государственного имущества. В августе 1999 года Василий Леонов будет приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Но уже в ноябре 2000 года он будет освобожден из колонии.

В начале 2000-х годов бывший министр пробует заниматься политической деятельностью, в 2001-2005 годах он возглавит оргкомитет «За новую Беларусь».

В 2015 году Василий Леонов умрет.

Однолетние и двухлетние министры

Василия Леонова на посту министра сельского хозяйства и продовольствия сменит Иван Шаколо. Но он пробудет во главе ведомства чуть более года, уйдя в концерн «Белгоспищепром».

Иван Шаколо – один из целой череды министров-одногодок и двухлеток, которые появляются и быстро покидают министерское кресло на улице Кирова. Из 11 министров, которые с 1997 по 2016 год получат возможность реализовать себя, поднимая отечественный агропром, министерский стаж свыше трех лет наработают только трое: Леонид Русак (2004-2008 годы), при котором будет запущена программа поддержки села, бывший глава «Агрокомбината «Дзержинский» Леонид Заяц (2012- по сег. день) и дважды оказывавшийся во главе министерства Михаил Русый (2001-2003 и 2010-2012 годы).

«Рассвет» и закат Старовойтова





Василий Старовойтов, фото: old.horki.info

В октябре этого года правоохранительными органами задерживается руководитель одного из самых успешных сельскохозяйственных предприятий советской Беларуси и первых лет ее независимости, дважды Герой Социалистического труда, кавалер трех орденов Ленина, орденов Октябрьской революции, Отечественной войны I-й степени и Красной Звезды, Заслуженный работник сельского хозяйства БССР Василий Старовойтов. Он известен как последовательный критик нового руководства страны во главе с Александром Лукашенко.

На протяжении почти 30 лет (в 1968-1997 годах) Василий Старовойтов возглавляет колхоз «Рассвет» им. К. Орловского в деревне Мышковичи в Кировском районе. «Рассвет» входит в десятку самых развитых сельхозпредприятий Беларуси, специализируется на выращивании овощей в теплицах и на открытом грунте, картофеля, содержит на 200 гектарах яблоневый и малиновый сады, разводит карпа и щуку. В советские времена и в первые годы независимости Василий Старовойтов делает серьезные инвестиции в переработку. Цеха «Рассвета» производят консервацию и соки, минеральную воду «Рассветовскую», ящики из термопласта, тротуарную плитку, колбасу, шьют обувь и варят пиво. Эта продукция в период дефицита имеет огромный спрос в Беларуси и России, колхоз создает собственную розничную сеть в Мышковичах и Кировске, открывает в усадьбе гостиницу, санаторий в Кировске и базу отдыха «Дом рыбака» на Чигиринском водохранилище. В числе активов «Рассвета», который одним из первых в отрасли становится акционерным обществом (АО ПО «Рассвет»), входят собственная авиакомпания и свой банк – «Банк «Рассвет». Единственный сельский банк будет работать в 1994 -2000 годах и в некоторые периоды возглавит национальный банковский рейтинг.

Василия Старовойтова обвинят в превышении должностных полномочий, экономических преступлениях, взятках и даже в организации убийства руководителя Могилевского комитета госконтроля Евгения Миколуцкого, который погиб в октябре этого же года при подрыве радиоуправляемого фугаса. В общей сложности экс-руководитель «Рассвета» проведет в заключении почти полтора года, перенесет в СИЗО два сердечных приступа и микроинсульт. В 1999 году дважды Герой Социалистического труда будет приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и конфискацией имущества, но практически сразу выйдет на свободу.

До своей смерти, которая настигнет его в феврале 2013 года, он будет проживать в деревне Мышковичи. Прижизненно в Кировске ему будет установлен бронзовый бюст.

При его преемниках некогда самое мощное хозяйство страны постепенно потеряет позиции даже в областном масштабе. Будут закрыты и законсервированы многие проекты (банк, пивной завод мастерские по пошиву обуви).

Во главе «Рассвета» известного агрария сменит Валерий Иванов, который будет руководить хозяйством в 1997-2004 годах. Из «Рассвета» он уйдет работать председателем сначала Кировского, потом Шкловского райисполкомов, а потом уедет в Минск, где станет сначала заместителем председателя нижней палаты белорусского парламента, потом вице-премьером, генеральный директором Белорусской калийной компании и главой Белкоопсоюза.

В 2004-2011 годах «Рассвет» окажется в руках Александра Шаплыко - внука известного советского председателя колхоза «Чырвоная Змена» из Любанского района Кузьмы Шаплыко. Но в итоге Александр Шаплыко будет со скандалом уволен с этой должности членами кооператива, в том числе за попытку зарезервировать за собой и замом 37% акций «Рассвета» в ходе акционирования.

Продолжение следует…