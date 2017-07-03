Безопасное солнце: учимся выбирать санскрин правильно

О том, что чрезмерная инсоляция вредна, сегодня не говорят разве что из утюга (хотя с появлением утюгов с wi-fi мы в этом уже не уверены). Тем не менее любительниц хорошенько «поджариться», перед тем как выгулять новые шорты, все еще очень много.

Для тех, кто готов заботиться о себе и своей коже, сегодня объясняем, почему перед выходом на улицу стоит нанести солнцезащитное средство, и рассказываем о том, как правильно его выбрать.





Зачем мне крем с SPF?

Ответ на этот вопрос, казалось бы, очевиден: для того, чтобы загорать безопасно. Однако многие девушки все еще ставят под сомнение необходимость солнцезащитных средств, считая, что они препятствуют загару. Ведь вернуться из отпуска с бледной кожей равноценно отсутствию отпуска!

На самом деле ни один крем с SPF не может полностью нейтрализовать действие солнечных лучей. И его присутствие на вашей коже никак не помешает вам загорать. Да, пигмент проступит не так быстро, зато загар будет красивым и ровным — именно таким, каким он точно не станет, если вы получите солнечный ожог.

Солнечные ванны полезны

И это еще один аргумент от тех, кому по каким-либо причинам не хочется приобретать солнцезащитное средство. В какой-то мере он правдив: например, витамин D вырабатывается в нашем организме только под действием ультрафиолета. А еще недостаток солнечных ванн приводит к снижению синтеза коллагена — того самого, который делает нашу кожу гладкой и упругой. Это ли не повод позагорать подольше?

Оказывается, нет. Научные исследования подтверждают: для того чтобы организм синтезировал достаточное количество витамина D, в день хватит и 5 минут на солнце. То есть можно просто дойти до остановки по пути на работу.

А длительная инсоляция ведет к изнашиванию клеточных структур. От этого ваша кожа становится дряблой, рано покрывается мелкой сеточкой морщин и пигментными пятнами.

Защитит ли SPF от меланомы и пигментации?

К сожалению, такую гарантию вам не сможет дать ни один производитель солнцезащитных средств. И на это есть ряд объективных причин.

Во-первых, на сегодняшний день все еще не до конца изучена природа возникновения меланомы. То, что ультрафиолетовые лучи — это фактор риска, подтверждают статистические данные. Но есть и обратная сторона медали: меланома возникает не только на коже, она может поразить и внутренние органы. И даже у тех людей, которые на солнце бывают редко. Поэтому рассчитывать на то, что крем с SPF — панацея от страшной болезни, не стоит.

С пигментными пятнами тоже не все так просто. Восприимчивость вашей кожи к ультрафиолету — абсолютно индивидуальный фактор, и сложно предугадать, когда и где может проступить пигментное пятно. А список фотосенсибилизантов огромен! В нем от более очевидных пунктов — средств с кислотами, ретиноидами, витамином С в составе, профессиональных пилингов и даже чисток до вполне неожиданных — например, кожуры инжира. Кстати говоря, прием многих лекарственных средств также может повысить риск пигментации. Так что, используя солнцезащитный крем, вы уменьшаете возможность стать леопардом, но этим свести ее к нулю, увы, невозможно.

Какое средство выбрать?

Приобретая защитный крем, стоит обратить внимание на три момента: фактор защиты, категория фильтров и формат продукта.

Фактор защиты. Существует два вида ультрафиолетовых лучей, достигающих поверхности земли: UVA и UVB. И те, и другие одинаково опасны. Альфа-лучи достигают дермы (это самый глубокий слой кожи) и «работают» практически безболезненно. Бета-лучи действуют крайне заметно: на коже появляется ожог.

Современные средства способны обеспечить качественную защиту от обоих типов лучей. И лучше остановить выбор как раз на тех, в которых защита будет комбинированная. На упаковке стоит искать UVA/UVB, а также факторы — SPF и PA. Первый обозначается цифрами (например, SPF15), второй — плюсами (от PA+ до PA++++).

Бытует мнение, что число, стоящее после SPF, указывает на время безопасного пребывания на солнце. Для того, чтобы узнать количество минут, нужно это число умножить на 5. Например, использовав крем с SPF50, можно беспрепятственно «жариться» на пляже целых 4 часа!

На самом деле это ни разу не правда. Любой крем защитит вас на 120 минут — и после этого его необходимо обновить. Другое дело, что это два полноценных часа на солнце. Если ваши солнечные ванны ограничиваются теми самыми пятью минутами до остановки и одним выходом на обед, наносить крем заново не нужно — его действия будет достаточно.

Каким же должен быть фактор защиты? Исходите из особенностей своей кожи, а также из климата. Если кожа светлая и вы нуждаетесь в защите от солнца, не выезжая на пляж, достаточно будет SPF15−30. Если собираетесь провести отпуск в солнечной Италии — остановите выбор на SPF30−50.

Главное — придерживаться одного варианта. Некоторые считают, что высокая защита нужна только в начале отпуска, а загоревшая кожа справится и без крема. Это крайне опасное заблуждение: снижая фактор защиты, вы по-прежнему рискуете обгореть.

И помните: защита не суммируется. Если вы, например, нанесли дневной крем с SPF20, а наверх — тональный крем с SPF10, вы не получите SPF30. Как максимум работать будет тот продукт, фактор защиты у которого выше. Но на деле такое «разбавление» даже немного снижает защиту крема.

Категория фильтров. Существует два типа фильтров: физические и химические. В средствах они могут присутствовать как по отдельности, так и в комбинации.

Понять, какие фильтры находятся в конкретном средстве, легко: достаточно посмотреть состав. Так, самые популярные физические фильтры — это диоксид титана и оксид цинка, химические — авобензон, оксибензон и другие. Полные списки без проблем можно найти в Сети.

Химические фильтры хорошо комбинируются с уходовыми компонентами, и их концентрация может быть чрезвычайно мала. Именно поэтому средства с такими фильтрами в составе имеют приятную, легкую текстуру, которая для лета особенно комфортна. А вот продукты с физическими фильтрами зачастую плотные, тяжелые и белёсые. Но в большинстве случаев выбрать стоит именно их.

Дело в том, что физические фильтры спустя два часа просто теряют свои защитные свойства, а химические — трансформируются в крайне опасные для кожи свободные радикалы. Если вы ищете средство для недолгих городских прогулок, можно остановиться на втором варианте или же креме, совмещающем два типа фильтров, но для более длительного пребывания на солнце безопаснее приобретать именно те продукты, которые содержат физические фильтры.

Формат продукта. Сегодня на рынке большое количество различных вариантов — кремы, спреи, эмульсии… На каком же остановиться?

В теории — на любом удобном. На практике — на более плотном и тяжелом. Эмульсия — легкая текстура, и, скорее всего, будет содержать химические фильтры. Спрей может базироваться на нужных нам физических фильтрах, однако его сложно грамотно дозировать. Ведь правильная доза защитного средства — около 25 мл на все тело. Это довольно толстый слой! И вы вряд ли нанесете его с помощью распылителя.

Тем, кто предпочитает не ударять солнцезащитой по бюджету, мы рекомендуем обратить внимание на солнцезащитное молочко SPF50 от Garnier.





Средство обладает защитой от обоих типов лучей и содержит масло карите в составе. Производитель разрешает использовать его и на тело, и на лицо, но на деле второй способ совсем не подойдет обладательницам чувствительной и проблемной кожи — будьте осторожны.

Отличное средство есть и у недорогой аптечной марки Pharmaceris — увлажняющая защитная эмульсия SUN BODY PROTECT SPF30.





Помимо легкой текстуры примечательно еще и тем, что гипоаллергенно — а значит, подойдет самым требовательным барышням.

Тем, кто не готов выйти на пляж без тонального средства, но не хочет ее перегружать, стоит присмотреться к новинке от La Roche-Posay — тонирующему флюиду ANTHELIOS XL с SPF50+.





Средство имеет универсальный оттенок — и это тот случай, когда он действительно подойдет всем и подходит даже для чувствительной кожи лица.

А те участки кожи, которые больше всего страдают на солнце — нос, уши, губы, — нужно защитить дополнительно. Для этого используйте более плотное средство в формате стика. Вот этот Targeted Protection Stick SPF35 от Clinique прекрасно справится с такой важной задачей.





И в завершение еще несколько полезных советов для тех, кто использует солнцезащитные кремы:

любое средство с SPF нужно наносить не менее чем за 20 минут до выхода на улицу — за это время фильтры начинают действовать; даже водоустойчивые санскрины необходимо обновлять после купания; для того чтобы заново нанести крем на лицо, необходимо смыть «отработанные» фильтры питьевой водой, которая наверняка найдется у вас в пляжной сумке.

И помните: негативные последствия от ультрафиолета легче предупредить, чем лечить!