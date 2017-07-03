Что следует знать о папилломавирусе человека. Колонка врача-гинеколога

Вирус папилломы человека (ВПЧ) — одно из самых древнейших изученных вирусных заболеваний, передающихся половым путём. Однако пристальное внимание врачей вирус привлек тогда, когда выяснили его прямую взаимосвязь с раком шейки матки. Ведь более чем в 90% случаев в материалах биопсий с подтверждённым раком шейки матки обнаруживается этот вирус. Более 90% населения земного шара носители ВПЧ. Частота инфицирования максимальна в возрастной группе 20−25 лет, после чего постепенно снижается, особенно у женщин переменопаузального возраста. Возбудитель ВПЧ — безоболочечный, двухцепочечный ДНК-вирус, размером 55 нм. Сразу хочу обратить внимание, что такое микроскопическое строение вируса позволяет ему передаваться половым путём даже в таких случаях, когда используется барьерная контрацепция (презерватив).





Существует более 150 видов ВПЧ. Они делятся на три группы:

Высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82). Они могут вызывать онкологические процессы, в частности рак шейки матки. Среднего онкогенного риска (26, 53, 66). Низкого онкогенного риска (6, 11, 30, 42, 43, 44).

Эти онкотипы вызывают рост доброкачественных папиллом и кондилом слизистых оболочек и кожи. Вирус папилломы человека также выявляется в образцах эпителиального рака молочной железы, лёгкого и ободочной кишки. Поэтому сейчас обсуждается роль ВПЧ в этиологии и других злокачественных опухолей.

Основными путями передачи являются половой и контактный.

Как я уже сказала выше, барьерные методы контрацепции не обеспечивают стопроцентной защиты, а из-за возможности передачи вируса контактным путем с кожи генитальной зоны. При попадании в организм высоких онкогенных типов ВПЧ запускается синтез вирусных белков, которые приводят к опухолевой трансформации эпителия шейки матки с последующим возникновением дисплазии и рака шейки матки.

При попадании в организм низкоонкогенных штаммов ВПЧ можно наблюдать их клинические проявления — папилломы, кондиломы шейки матки, влагалища и вульвы.

К слову сказать, эти образования могут достигать достаточно больших размеров, а также могут быть связаны с риском травматизации, косметическими и психоэмоциональными проблемами. Однако они никогда не приведут к онкологическим процессам.



Источник: www. std-gov.org

Лечение кондиломатоза представляет определенные трудности. В большинстве случаев показано хирургическое иссечение кондилом, но такое вмешательство, к сожалению, не предотвращает рецидивов. Основным диагностическим методом ВПЧ-инфекции является полимеразная цепная реакция (ПЦР). Также применяются цитологические и гистологические методы диагностики, а кольпоскопическое исследование позволяет выявить косвенные признаки поражения эпителия шейки матки и выбрать участок для взятия прицельной биопсии. Ввиду отсутствия специфичных к ВПЧ противовирусных препаратов на первом этапе лечения папилломавирусной инфекции используются интерфероны класса альфа-2b. Они выпускаются в виде суппозиторий.

Интерферон альфа-2b оказывает противовирусное, антибактериальное и иммуномодулирующее действие. Под воздействием интерферона альфа-2b в организме усиливается активность естественных клеток иммунитета. Активизация лейкоцитов, содержащихся во всех слоях слизистой оболочки, обеспечивает их активное участие в ликвидации первичных патологических очагов и обеспечивает восстановление продукции секреторного иммуноглобулина А.

Интерферон альфа-2b также непосредственно подавляет размножение и распространение вирусов, а также ИППП, к примеру, хламидий.

Важно и дополнительное влияние, которое оказывает таурин, включенный в состав свечи, — повышает биологический эффект действия интерферона за счет антиоксидантных и мембранстабилизирующих свойств, а также значительно ускоряет эпителизацию поврежденных тканей за счет выраженного репаративного эффекта. Бензокаин препятствует возникновению болевых импульсов в окончаниях чувствительных нервов, блокирует их проведение по нервным волокнам, тем самым купирует субъективные проявления заболевания (боль, зуд, чувство жжения и др.), избавляет пациентку от страданий, что существенно повышает качество жизни во время лечения.





Иммуномодуляция в результате применения свечей, содержащих интерферон альфа-2b ® как элемент комплексного лечения инфекции-ВПЧ, позволяет оптимизировать иммунный ответ на контакт с патогенами, обеспечить активацию клеточных и гуморальных механизмов защиты и наиболее полноценную элиминацию патогенов из организма.

К профилактическим методам относится вакцинация против папилломавируса человека, здоровый образ жизни и наличие постоянного и проверенного полового партнера.

Хочу отметить, что даже выявление высокоонкогенных типов папилломавирусной инфекции в раннем периоде поддается хорошему терапевтическому и хирургическому лечению, способствует предупреждению рецидивов и возникновению онкологических процессов. Вакцинация от папилломавирусной инфекции довольно обширная и трудоемкая тема, которую я буду освещать в рамках отдельной статьи.

Желаю всем здоровья.

Материал подготовила акушер-гинеколог Наталья Федюкович