Астролог советует в июле отдыхать вблизи от дома и подальше от толпы

Практически у каждого человека лето ассоциируется с отпуском и отдыхом. Календарное лето начинается 1 июня, а астрологическое — 22 июня в день летнего солнцестояния и длится до осеннего равноденствия. Именно карта летнего солнцестояния определяет тенденции текущего лета. Серединный месяц лета — июль — более всего связан с отдыхом, ведь 2 декады июля Солнце находится в знаке Рака. А этот знак наиболее располагает к тихому отдыху и релаксакции. Каковы же тенденции лета, в целом, и июля, в частности?

Тенденции лета в основном положительны, только в августе затмения могут повлиять на действия людей. Июль же открывается датой "Черного Солнца" — это период 3-4 июля, когда Земля наиболее удалена от своего светила. Солнце является источником жизненных сил, а в первую половину июля эта сила ослабеет. Противостояние Солнца и Плутона предостерегает нас о том, что отток жизненных сил может быть в местах массовых скоплений людей, и этот период продлится до 12-13 июля. По возможности стоит избегать массовых мероприятий.



© Sputnik / Виктор Толочко Центр пластической хирургии: к нам приходит все больше мужчин

"Пик этого противостояния придется на 9-10 июля. Нужно быть внимательным в местах массового скопления людей, и не идти на особый риск, если это не связано с жизненной необходимостью. Как на отдыхе, так и в обычной жизни. Психически неустойчивые люди могут испытывать беспокойство, возможны обострения. В бытовом плане стоит ограничить употребление алкоголя. В июле может резко возрасти количество отравлений алкоголем и утоплений", — говорит астролог.

Всем метеозависимым и людям с неустойчивым артериальным давлением в первой половине июля нужно соблюдать меры предосторожности, не перенапрягаться и меньше бывать на солнце. Возвращаясь к отдыху, стоит отметить, что опасности могут поджидать на морских побережьях и вблизи горных массивов. Поэтому все, кто планирует поездку на подобные курорты, должны быть внимательны, а это, к сожалению, не слишком соjтносится с отдыхом. Если есть возможность, лучше остаться недалеко от дома. Также свои коррективы может внести и погода.

"Еще одна тенденция связана с личными отношениями. Пик здесь приходится на 5-6 июля. Некоторые события в психологическом плане могут расцениваться, как негативные, но в то же время они могут привести к какому-то логичному развитию и решению ситуации. Хотя присутствует риск расплаты за ошибки прошлого. В деловых отношениях в это время лучше не закладывать каких-то долгосрочных циклов", — советует Бонча.

Таким образом, в июле лучше не уезжать далеко от места жительства, уделять внимание своему здоровью и отдавать предпочтение восстановлению сил и тихому отдыху вдали от больших скоплений людей.

Беседу с астрологом Вячеславом Бончей слушайте на радио Sputnik Беларусь.