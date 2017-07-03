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Видеофакт: щенок хаски забрался в морозилку, спасаясь от летней жары

04.07.2017 08:28 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Тося живет в семье в Алтае. Хаски с подшерстком, который способен спасти от сильнейших морозов, в жару чувствует себя не очень комфортно, поэтому герой видеоролика решил охладиться, забравшись в морозильную камеру.

Хозяева попытались вытащить своего питомца, однако щенок упирался, не желая покидать прохладное убежище. При этом он успевал вылизывать намерзший в камере лед.

 
 
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Щенок хаски по кличке Тося решил спастись от изнуряющего летнего зноя необычным способом. Смотрите на видео, как собака не хотела покидать свое убежище.

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