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Видеофакт: щенок хаски забрался в морозилку, спасаясь от летней жары
04.07.2017 08:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Тося живет в семье в Алтае. Хаски с подшерстком, который способен спасти от сильнейших морозов, в жару чувствует себя не очень комфортно, поэтому герой видеоролика решил охладиться, забравшись в морозильную камеру.
Хозяева попытались вытащить своего питомца, однако щенок упирался, не желая покидать прохладное убежище. При этом он успевал вылизывать намерзший в камере лед.
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Щенок хаски по кличке Тося решил спастись от изнуряющего летнего зноя необычным способом. Смотрите на видео, как собака не хотела покидать свое убежище.
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