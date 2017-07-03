Тема женской груди внезапно оккупировала информационное пространство Беларуси. Волна поднялась, конечно, после сексистского высказывания Евгения Зуева, директора ООО «Сильвано Фешн», эксклюзивного дистрибьютора «Милавица», который среди прочего усомнился, что девушка с размером груди, А может красиво рекламировать нижнее бельё. Основные медиа отреагировали детальными объяснениями, что не так с такой постановкой вопроса. Феминистские организации выступили с единым заявлением . Фотограф Евгений Ерчак сделал серию снимков моделей с размером груди, А и B в белье белорусских дизайнеров. Следом стартовал проект #такаякакесть375, задумавший привнести в медиапространство образы настоящих женщин, с их реальными телами и историями, связанными с восприятием этих тел. Первые десять историй как раз о женской груди, чаще всего — именно о «маленькой» груди. Это истории о критике, непринятии, комплексах, принятии, об отстаивании права на любовь к своему телу, несмотря на его несоответствие неким «стандартам» и «идеалам».

Но есть и другая сторона, о которой пока говорят меньше. Миф о том, что натуральная большая грудь — это счастье, тоже важно развенчивать. Начнём с вопроса о том, кто именно считает большую грудь привлекательной. Почему женщины до сих пор вообще комплексуют из-за «недостаточно развитых» молочных желез? Почему некоторые даже готовы ложиться под хирургический нож с целью сделать грудь больше? Каково это на самом деле — иметь большую грудь? Так ли это прекрасно, как кажется женщинам, оценивающим женские тела исключительно с мужской точки зрения?

Женщинам пора учиться воспринимать свои тела не через призму мужского сексуального желания/нежелания, а с точки зрения самих женщин. Женщины должны открывать свои тела для себя и для других женщин заново, освободившись от вбитых в женские головы фантазий и оценок.

Откровенно поговорить о своём теле согласилась моя подруга Михалина, обладательница заветного для многих размера груди D. Спойлер: если бы не страх хирургического вмешательства, она, не задумываясь, согласилась бы на операцию по уменьшению груди.

Отчаяние

Я уж точно не ждала, когда у меня появится грудь. Я чётко помню: мне лет восемь, мама переодевается, я рассматриваю её тело и понимаю, что оно очень отличается от моего. Я стала её расспрашивать, и она объяснила, что девочки растут, у них появляется грудь и что такое будет и у меня. Мне всё это тогда очень не понравилось. В тот момент я поняла, что есть какая-то программа, которая уже без меня запущена, и я не могу ни на что повлиять. Появилось ощущение рока и безысходности.

Вот только вспомни: дошкольный возраст и младшие классы, чувствуешь себя прекрасно, бегаешь, прыгаешь, по деревьям лазаешь наравне с мальчиками. Но параллельно уже знаешь, что обречена. Хочешь не хочешь, а твоё тело будет меняться, и в нём появится что-то, чего сейчас нет. Меня это всё очень пугало. Страх и отчаяние — вот главные эмоции по этому поводу.

И вот она начала расти, мне лет одиннадцать-двенадцать, и это был ужас. Мне не хотелось носить никаких лифчиков, казалось, что они сдавливали тело, что это какие-то инородные приспособления. Грудь росла и формировалась постепенно, я не особо наблюдала за процессом, просто осознавала, что с моим телом что-то происходит. И это было удивительно: то страшное, о чём меня предупреждали, уже началось. Мне казалось, что это прощание с детством, такой серьёзный переход во взрослую жизнь, где будет очень много проблем. Я, наверное, была этаким Питером Пеном и вообще не хотела взрослеть. Но тело менялось беспощадно.

Мне было неловко: у меня грудь стала расти раньше всех в классе. Я чувствовала себя белой вороной. Наверное, я очень активно вытесняла знание того, что перемены неизбежны. Старалась не думать о том, что скоро придётся носить уже заранее ненавистный бюстгальтер.

И вот момент настал — мне пришлось его надеть. Мой первый бюстгальтер. Это было мерзко, мне было так неудобно, дурацкие шлейки впивались в кожу и натирали. Но отказаться от него уже было невозможно — грудь была большая, уже было очевидно, что лифчик нужен.

Спорт

Уроки физкультуры в школе — это самое ужасное для девочки с большой грудью. Нужно бегать, отжиматься, и грудь всему этому очень мешает.

Я хорошо помню, что в младших классах мне нравилось бегать, особенно на длинные дистанции, но с большой грудью… Представь, ты бежишь — а у тебя всё вываливается во все стороны. Это огромный дискомфорт. Таких классных поддерживающих спортивных топов, как сейчас, тогда просто не было. Бежишь в обычном лифчике, который вообще ни фига не держит, грудь постоянно выпадает, тебе неудобно и очень неловко. Одноклассники, конечно, всё это видят и смеются. Так я перестала любить бег.

Отжимания — это ещё один момент, когда большую грудь хотелось куда-то просто спрятать. Мальчики внимательно смотрели, как я пыталась отжаться и одновременно не потерять грудь где-то в районе подбородка, и дружно хихикали. Из-за этого всего в какой-то момент я решила, что спорт вообще — это не для меня. Одна-единственная часть тела делала занятия спортом невыносимыми.

Боль

Но ладно уж дискомфорт, большая грудь — это ещё и больно. Бегать больно, даже ходить иногда больно. Любой пробег до автобуса — это сильная боль. Всё оттягивается, это дополнительные килограммы, которые носишь с собой. Это вес и нагрузка. Постоянно болит спина, она устаёт это всё носить, ходишь, как будто слегка вперёд выгнувшись.

Я пробовала бинтовать грудь эластичным бинтом, и мне очень нравилось, что она выглядела меньше, а я сама словно становилась пропорциональнее. Из-за большой груди всегда кажешься полнее, чем ты есть. А ещё летний пот, там же всё под грудью скапливается, и приходится прятаться, искать туалеты и протирать эти места. Как бы ты ни была круто одета, чуть-чуть жары — и сразу пятна пота. С этим ничегошеньки не можешь поделать, остаётся только смириться.

На животе спать неудобно, хотя я очень люблю это положение, но приходится спать на спине. Или почитать, лежа на животе — такие обыденные радости жизни тоже не для меня. Больно, это всё очень больно.

Я изучала тему редукционной маммопластики, операции по уменьшению груди. Вроде бы очень привлекательная идея, но и там есть свои опасности. Тем более что я вообще боюсь любых операций.

Как-то я читала о том, что происходит с женским телом после родов, и с ужасом представила, что грудь становится больше во время грудного вскармливания. Куда уже больше? Хотя потом, уже после кормления, у некоторых она даже уменьшается, так что есть шанс. А ещё мне очень страшно, что когда я состарюсь, грудь обвиснет до колен, станет выглядеть совсем не эстетично. И я не понимаю тех, кто хочет увеличить грудь. Мне кажется, что это огромная глупость.

Внимание мужчин

Большая грудь — это гарантированное внимание мужчин, но я так и не поняла, чего же в этом хорошего.

Ещё в школе мальчики отвешивали такие якобы «комплименты» о том, что, мол, пора бы мне уже и лифчик носить. И уже тогда было непонятно, почему они вообще говорят об этой части моего тела, почему они её так внимательно рассматривают? Им, чёрт возьми, какое дело? И в какой-то момент это стало прямо дико важно для всего класса: кто из девочек уже носит лифчик. Была какая-то особая атмосфера, это очень обсуждалось: «Вон смотри, Настя носит, Оля носит, Катя носит…». И вроде как носить лифчик считалось престижно, многие девочки этим гордились. Но мне сразу это всё дико не нравилось, я получала внимание, которого вовсе не ждала.

А дальше становилось только хуже. Лет в четырнадцать, когда я просто гуляла, ко мне начали цепляться взрослые мужики. И это, конечно, было страшно. Ну и что, что у меня грудь большая, это же не делало из меня сразу женщину, взрослого человека! Мужики заигрывали, делали сальные «комплименты», догоняли… Было два случая, когда ко мне вообще какие-то деды за шестьдесят прицепились, звали прогуляться, рассказывали о себе, расспрашивали, сколько мне лет, и убеждали, что на свой возраст я не выглядела… Это всё было, опять же, очень странно: просто из-за того, что у меня уже тогда была такая выдающаяся часть тела, я получала всё это нездоровое внимание. Это очень злило, это было дико и страшно.

Я очень хорошо помню один эпизод. Мне было пятнадцать лет, я шла по набережной вечером, и два таких взрослых мужика говорят: «Какие у тебя сиськи классные!». Я очень разозлилась, обычно-то я молчала и делала вид, что ничего не происходит, но в тот раз сказала: «Отстаньте, мне пятнадцать лет, вы не можете так говорить со мной!». Для меня это было большим поступком — сказать им такое прямо в лицо. А они обиделись, ответили, что это был комплимент! Я не могу представить, в какой вселенной это можно расценивать как комплимент. Если тебе просто говорят, что ты хорошо выглядишь, — это одно, но когда указывают на твою конкретную часть тела, которая очень интимная — это уже очень неприятно. Сейчас я бы уже точно грубила в ответ, но тогда чаще всего я стеснялась, мне было неудобно и страшно.

Помогла ли грудь привлечь внимание интересного мне мужчины? Знаешь, мне кажется, привлекаешь внимание всё же не этим. Ведь главное, чтобы с человеком было интересно. Когда же кто-то мной интересуется только из-за размера груди, я понимаю, что мне с этим человеком и поговорить-то будет не о чем. Как можно хотеть человека просто из-за одной части тела? Это же смешно. Интерес, в том числе сексуальный, возникает на другом уровне.

Одежда

К четырнадцати годам у меня была уже большая грудь и совсем невысокий рост. Я выглядела непропорционально, и, конечно, начались проблемы с выбором одежды. В школу нужно было покупать пиджаки, рубашки, всё в рамках официально-делового стиля, а на мою комплекцию выбрать что-то было невозможно. Из-за большой груди мне подходили только большие размеры рубашек, и рукава всегда болтались. Я носила какой-то оверсайз ещё до того, как он вошёл в моду. Я была вся такая непропорциональная, я себе очень не нравилась. Подобрать что-то красивое и модное было очень сложно.

Уже тогда я старалась выбирать одежду, которая не подчёркивает мои объёмы. Вне школы я носила джинсы, какие-то футболки, свитера. Я пыталась сделать фигуру пропорциональнее, замаскировать массивную верхнюю часть тела. Потом я узнала, что бывают лифчики-минимайзеры, и жить стало легче. Вообще, что касается нижнего белья, подобрать что-то и не страшное, и удобное безумно трудно. Почему-то считается, что если тебе нужна чашка D, то ты высокая женщина с большим объёмом вокруг спины. Если вдруг случается чудо и я нахожу неплохую и удобную модель бюстгальтера, то я покупаю два-три сразу, потому что точно знаю, что потом буду очень долго выискивать что-то подходящее.

В летней одежде я избегаю всяких бретелек, потому что мне не нужно лишнее внимание, я не хочу тратить силы на то, чтобы отбиваться от любителей большой груди, считающих нужным сообщить мне о своих предпочтениях. Я очень не люблю раздеваться на пляже, потому что точно знаю, что на меня будут пялиться.

Самое интересно, что если я надену что-то обтягивающее или на бретельках — то я сразу стану провокатором в массовом сознании. Типа, вырядилась, внимание привлекаешь. Вот буду сидеть где-нибудь, никого не трогать, а восприниматься это будет так, слово я пытаюсь кого-то сцепить. Хотя это может быть абсолютно обычная одежда, просто она будет так выглядеть на моём теле. Но ведь это просто моё тело, само по себе оно не несёт никаких призывов и сигналов. Всё в головах людей.

Сексуальность

Мне кажется, что большая грудь и сексуальность напрямую вообще никак не связаны. Размер реально неважен. Важно то, умеешь ли ты пользоваться своим телом, чувствовать его, как что-то сексуальное. Я вот не умею. Никогда не было такого, чтобы большая грудь помогла мне, например, сдать экзамен. Я не уверена, что кому-либо вообще такое может помочь. Хотя, может быть, и бывают такие преподаватели, которые за это ставят оценки, но я такого не встречала.

Существует огромный разрыв между мужской фантазией о женщине с большой грудью и реальностью того, что такое эта большая грудь. Для мужчин это образ такой искусительницы, всегда возбуждённой, всей такой плодовитой, просто чистый секс во плоти, а на самом деле это тупо больно, это неуютно, небезопасно, и, главное, женщина же сама этого не выбирает. Грудь просто вырастает вот такая, и делай с ней что хочешь.

Самое нелепое, что некоторые женщины с размером груди меньше уверены, что я большая счастливица. Вот упаси боже кому-то пожаловаться на то, что тебе это не нравится, что это дискомфорт, что это неэстетично — ты услышишь, что ты больная, да любая баба бы душу продала за размер побольше, это ведь так нравится мужчинам, это ведь так прекрасно. Это абсолютно дурацкая постановка вопроса. Что именно прекрасно? Боль и дискомфорт? А разве повышенное внимание непонятных мужчин стоит того, чтобы терпеть постоянные боль и дискомфорт?