28 июня Игорю Евгеньевичу Афнагелю исполнилось 79 лет. В свой день рождения в 1968 году он впервые вышел на пробежку и за 49 лет по самым грубым подсчетам пробежал 160 000 километров. Это четыре длины экватора, четыре оборота вокруг Земли. И хоть скорость с годами снизилась, выносливость остается железной: последний из своих сверхмарафонов Игорь Евгеньевич пробежал в прошлом году. История и советы бегуна с полувековым опытом — в материале GO.TUT.BY.





«Выиграть у самого себя самого хотя бы одну минуту — самое сложное»

Стандартная утренняя дистанция — 12 километров. Обычно Игорь Евгеньевич выходит на пробежку в 5.30−6.00. Ранний подъем вошел в привычку давно: большую часть жизни он бегал до начала рабочего дня в редакции Белорусской Советской энциклопедии, где проработал 30 лет.

— В книгах написано, что самая лучшая разминка — это медленный бег, поэтому первый и последний километры я не спешу. Хотя я и основную дистанцию бегу медленно. Когда-то я мог пробежать 10 км за 40 минут, а сейчас надо больше часа. Выиграть у самого себя на 10 км хотя бы одну минуту — самое сложное для меня.





Зато выносливости 79-летнего бегуна позавидуют многие молодые. Он до сих пор участвует в соревнованиях, а год назад пробежал 12-часовой сверхмарафон — уже второй по счету. С 9 утра до 9 вечера с остановками на перекус Игорь Евгеньевич преодолел на сверхмарафоне почти 70 км и занял 15-е место среди 30 или 40 участников.

— Это было не слишком трудно, я тренировался и был готов. С Дражни, где мы бегали, я добрался на метро домой сам, но на следующий день, конечно, на пробежку не вышел.

Несмотря на возраст, Игорь Евгеньевич до сих пор старается пробегать в среднем по 3600 километров за год. Иногда выходит больше, иногда меньше, но если принять за среднее значение именно 3600, то за 49 лет «набегает» больше 160 000 километров — четыре длины экватора.





«Он сказал, что хочет бегать, спросил, что такое марафон»

Впервые Игорь Евгеньевич побежал в день своего 30-летия — 28 июня 1968 года. Его пригласил товарищ, которому, правда, бег скоро наскучил. Игорь Евгеньевич продолжил наматывать километры один.

— Бег тогда был модным, начали книги о нем выпускать. Но любительское беговое движение зародилось позже. Первые клубы бегунов, первые соревнования появились вВ 70-х.

Раньше Игорь Евгеньевич участвовал в 10−12 стартах каждый год, пробежал 62 марафона и сверхмарафона. Сейчас пенсионер состоит в беговом клубе «Аматар» (логотип которого у него на футболке) и активно участвует в белорусских забегах. Недавно бежал в Борисове, а в сентябре попробует силы на Минском полумарафоне.

— Сейчас я очень часто замыкаю соревнования — годы не те, — качает головой пенсионер. Хотя прошлогодний столичный полумарафон он закончил 15-м из 22-х участников старше 70 лет, бежавших 10 км.





Он живет в Малиновке и тренируется обычно в Слободском проезде. Летом старается выходить на пробежки не реже 25 раз в месяц, в остальные сезоны — не реже 20. Местных бегунов он узнает в лицо, а кого-то даже сам приобщил к спорту.

— Однажды утром я вышел на пробежку и заметил, как за мной наблюдает молодой парень. Это продолжалось еще два дня, а на четвертый я не выдержал, подбежал к нему и спросил: «Что ты хочешь узнать?». Он сказал, что хочет бегать, спросил, что такое марафон. Я посмеялся немного, рассказал и подарил ему несколько книг о беге. Он начал заниматься, и бегает до сих пор.





Правила бега Игоря Афнагеля: не гнаться за результатом и выбирать хорошую обувь

— Чтобы бег приносил оздоровительный эффект, достаточно бегать 4−5 дней в неделю по 3 километра. Это примерно 20−30 минут. Не нужно гнаться за результатом, если вы просто хотите поправить здоровье. В первый год о соревнованиях вообще не стоит думать, нужно постепенно наращивать скорость. Сначала стоит следовать правилу: 50 метров бежать, следующие 50 идти. И так весь первый месяц, чтобы организм привыкал к нагрузке, — делится опытом Игорь Евгеньевич.

О специальном питании бегунам-любителям, по его мнению, беспокоиться не стоит. У него самого есть только два правила на этот счет — не бегать на полный желудок и выпивать стакан воды перед выходом из дома. Аналогичное простое отношение у Игоря Евгеньевича и к спортивной форме.

— Когда тепло, я бегаю в шортах, майке и бейсболке. Зимой одеваюсь теплее, но вместе с тем это минимальный набор одежды: легкие спортивные брюки, футболка с длинным рукавом, лыжная шапка и рукавицы при сильном морозе. На первом километре я еще чувствую холод, но через 10 минут это проходит.



В хорошую погоду Игорь Евгеньевич подтягивается на турнике на школьном стадионе

А вот обувь важна, учит Игорь Евгеньевич. Много лет он, как и большинство физкультурников в СССР, бегал в обычных кедах. Сейчас у него две пары кроссовок: одни для тренировок, другие, полегче, для соревнований.

— Чтобы начать заниматься, нужна хорошая обувь. Моим кроссовкам примерно два года, они удобные. Правда, забыл, как фирма называется. В обуви важна амортизация, чтобы пятка была более-менее мягкая. Остальное индивидуально.

Бегун на дальние дистанции должен ступать на пятку с переходом на ступню. В первые месяцы будет неудобно, но через год, обещает Игорь Евгеньевич, войдет в привычку.

— Бегать — это просто и естественно для человека. Это демократичный вид спорта. Можно заниматься круглый год, кроме кроссовок, ничего не нужно. Бег, как наркотик, только без плохих последствий.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

