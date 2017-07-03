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Что такое калории. Объясняем на гифках про обжорство

04.07.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY сделал тезисный пересказ статьи (часть 1 и часть 2) известного спортивного физиолога и диетолога Лайла Макдональда о том, что такое калории, которые в последние годы принялась считать половина мира. Чтобы стало еще понятнее, под каждый тезис мы подобрали гифку про еду.

Калория — это не физический объект, это мера измерения тепла. Одна калория обозначает количество энергии, необходимое, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус Цельсия.

 

1000 калорий (кал) равны одной килокалории (ккал). Когда мы говорим о питании, речь всегда идет о килокалориях. Для примера, энергетическая ценность яблока — 100 ккал, или 100 000 кал.

 

Из пищи, которую мы едим, освобождаются макронутриенты (белки, жиры, углеводы) и попадают в кровоток. Дальше тело либо сожжет их для получения энергии, либо запасет где-то: в печени, мышцах, жировых клетках.

 

Все макронутриенты вырабатывают тепло в процессе метаболизма, измеряемое в калориях. В одном грамме углеводов и белков — 4 ккал, жиров — 9 ккал.

 

Энергетический баланс — это разница между количеством калорий (ккал), которые мы потребляем и которые тратим. Если мы потребляем больше калорий, чем тратим, мы набираем вес. Если тратим больше, чем потребляем, — теряем.

 

Представим, что вчера вы съели 101 грамм углеводов, а расходовали только 100. Один грамм ушел в запасы. Сегодня вы расходовали те же 100 грамм углеводов, а съели только 99. Это значит, что вчерашний лишний грамм прошел через множество метаболических процессов, и во время его сжигания образовалось достаточное количество тепла для получения 4 ккал.

 

Если строго, нельзя говорить, что кто-то потребляет 2000 ккал в день, поскольку калории — это не физический объект, а величина измерения. Это лишь короткий способ сказать, что наша еда содержит белки, жиры и углеводы, которые в процессе метаболизма вырабатывают энергию, которую можно перевести в тепло и измерить в калориях.

 
 
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