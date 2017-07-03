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15 сигарет в день и другие цифры про (здоровый?) образ жизни белорусов

04.07.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY покопался в статистике и выяснил, как далеко белорусы отстают от мировой моды на ЗОЖ. Оказалось, что недосыпа не наблюдается, в вот с алкоголем, курением и любовью к соли можно и поработать.


 
 
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GO.TUT.BY покопался в статистике и выяснил, как далеко белорусы отстают от мировой моды на ЗОЖ. Оказалось, что недосыпа не наблюдается, в вот с алкоголем, курением и...

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