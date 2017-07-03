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Банки перешли на новые номера счетов IBAN

04.07.2017 09:19 — Разное | Ежедневник  
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Банки перешли на новые номера счетов IBAN

фото: Marketwatch.com

Беларусь перешла с 4 июля на использование международной структуры номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) в рамках поэтапного внедрения международного стандарта ISO 20022.

IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов. Это позволит повысить надежность совершения операций, ускорить обработку платежей и снизить издержки при их проведении. С новыми номерами счетов IBAN клиенты могут ознакомиться в подразделениях банков и в банковских системах дистанционного обслуживания, сообщает БЕЛТА.

Денежные средства по международным банковским переводам, поступившие в пользу клиентов до 4 июля с датой валютирования после 4 июля, а также поступающие клиентам с 4 июля до 31 декабря включительно, с указанием в межбанковском платежном поручении номеров счетов бенефициаров, действовавших до 4 июля, зачисляются на новые номера счетов бенефициаров. Денежные средства, поступающие с 4 июля до 30 сентября включительно в пользу бенефициаров - физических лиц по спискам, в которых указаны номера счетов, действовавших до 4 июля, зачисляются на новые номера счетов бенефициаров - физических лиц.

Подробнее с порядком перехода на IBAN и BIC можно ознакомиться на официальном сайте Национального банка.

Решение о переходе белорусских банков на использование IBAN и BIC при осуществлении безналичных расчетов было принято в 2015 году при реализации плана мероприятий по внедрению методологии стандарта ISO 20022 "Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии" в платежную систему Беларуси на 2014-2017 годы.

 
 
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Беларусь перешла с 4 июля на использование международной структуры номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) в рамках поэтапного внедрения...

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