Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

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Северная Корея запустила баллистическую ракету из провинции Пхёнан-Пукто, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Ракету запустили во вторник в 9.40 в сторону Японского моря. Она пролетела 930 километров и упала в исключительной экономической зоне Японии, передало агентство Киодо со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. Позже Рейтер со ссылкой Тихоокеанское командование американских вооруженных сил уточнил, что Пхеньян запустил баллистическую ракету средней дальности, это была не межконтинентальная ракета, передает РИА Новости.

В Токио назвали пуск нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и заявили протест, а в Южной Корее президент Мун Чжэ Ин дал указание созвать экстренное заседание совета национальной безопасности в связи с новым ракетным испытанием.

Пхеньян уже запускал баллистическую ракету из этого района 14 мая. Тогда высота полета ракеты "Хвансон-12" впервые составила 2111 километров, дальность полета — 787 километров.

На следующий день Северная Корея подтвердила предположения японских и южнокорейских военных о том, что ракета летела по навесной траектории — когда изначально пуск проводится почти вертикально. Таким образом удается сократить расстояние от места пуска до точки падения, так как, по расчетам военных, если бы выпущенная 14 мая ракета летала по обычной траектории, она пролетела бы около 4000 километров и могла бы достигнуть Гуама или Гавайских островов.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Кореевоеннослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются заключать мирный договор с КНДР.