В середине июня стало известно, что Осмоловку снова хотят снести . Обсуждение проекта продлится до 17 июля, и еще неизвестно, чем все это закончится. Кто-то, не дожидаясь решений города, выставил квартиры на продажу. Цены тут от 39 до 140 тысяч долларов.





Сейчас в Осмоловке продается 12 квартир. Если объявления читает тот, кто далек от темы, то и не догадается, что это жилье в перспективе сноса. Но Осмоловку действительно есть за что похвалить, вот хозяева и стараются: «престижность района, зеленый двор и живописный вид помогут забыть о городской суете», «идеальное место, если вы любите быть в центре всех событий». А вот очень милое: «квартира в одноподъездном восьмиквартирном коттедже на ул. Киселева».

Самое бюджетное предложение — однокомнатная квартира-студия на Чичерина, 12. Площадь — 25 квадратных метров, кухня — 6,7. В квартире сделана перепланировка, ремонт. Санузел совмещенный. Цена вопроса — 38,9 тысячи долларов, по 1520 за «квадрат».













Цены на двухкомнатные квартиры в Осмоловке стартуют от 59,7 тысячи долларов. Именно столько просят за «двушку» на улице Коммунистической, 22. Цена «квадрата» — 1066 долларов. Квартира площадью 56 квадратных метров, кухня — 6. Санузел раздельный, балкона нет. «В квартире две жилые комнаты: одна из комнат с двумя окнами. Высокие потолки, кирпичные стены и утепление по периметру. В доме есть свой подвал», — говорится в объявлении.













«С идеальным местом для проживания и для сдачи в аренду» продают двухкомнатную квартиру с ремонтом на улице Богдановича, 14. Квартира площадью 56 квадратных метров, кухня — 7. Санузел совмещенный, балкон есть. Цена — 76,5 тысячи долларов, по 1352 за «квадрат».













В доме на Коммунистической, 22 продают трехкомнатную квартиру. Площадь — 70 квадратных метров, кухня — 6,5. Санузел раздельный. «Установлены новая система отопления с регуляторами тепла, индивидуальный прибор учета газа. Двери из массива сосны (шпон дуба), встроенная кухня с бытовой техникой. Два шкафа-купе», — пишут в объявлении. Цена — 100 тысяч долларов, по 1429 за «квадрат».













На улице Киселева, 47 двухкомнатную квартиру продают за 86 тысяч долларов, по 1490 за «квадрат». Объявление о продаже, бесспорно, писали боги маркетинга: «Одноподъездный восьмиквартирный коттедж на ул. Киселёва. В квартире установлен 2-контурный котёл отопления, новые трубы и сантехника. Высота потолка 3 м. Окна выходят во двор и внутренний торец. Квадратные комнаты, хороший ремонт. Есть подвал». Площадь квартиры — 58 квадратных метров, кухни — почти 7. Санузел совмещенный. Квартира расположена на втором этаже, есть балкон.













На улице Богдановича, 14а предлагают двухкомнатную квартиру с большим застекленным балконом на втором этаже. Жилье особо не рекламируют, даже ни одного снимка интерьера в объявлении нет. Зато есть атмосферные фотографии самого дома. Квартира площадью 62 квадратных метра, кухня — 7. Санузел совмещенный. В этом доме, если верить объявлению, в 1995 году был капитальный ремонт. Цена — 84,8 тысячи долларов, по 1368 за «квадрат».













Самую дорогую квартиру предлагают в Осмоловке на улице Чичерина, 8. Площадь — 67 квадратных метров, кухня — 5,6. «Квартира находится в центре города. В шаговой доступности Большой театр оперы и балета Республики Беларусь, остановки общественного транспорта, большое количество магазинов, кафе, ресторанов. Продается с мебелью», — рекламируют жилье хозяева. В объявлении также сказано, что в доме был капремонт в 2010 году. Цена — 140 тысяч долларов, по 2083 за «квадрат».







