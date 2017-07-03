Тест-драйв. Чем удивил новый Renault Koleos

Все смешалось: как определить «национальность» новой модели, если бренд французский, собирается машина в Корее и создана «с оглядкой» на Nissan X-Trail? А как определить класс автомобиля, если он является флагманским для марки, может оснащаться как передним, так и полным приводом, формально кроссовер — но на деле очень похож на минивэн?





Смешались классы

Добро пожаловать в дивный новый мир, где национальность — это, скорее, общая идея, заложенная в конструкцию, а определить класс автомобиля становится все труднее. Ведь раньше как было: создателем французской машины всегда был человек, который выпил за обедом два-три бокала красного и поднял знамя свободы над классическими техническими решениями. Революция! Вива ла Франс! А ты потом разбирайся с гидропневматическими подвесками и ручником на передние колеса.

На заводах FIAT только в 90-е запретили пить вино за обедом в столовых, а вы говорите, откуда в «итальянцах» столько экспрессии и так мало качества. Немецкие машины дарили нам практичность, но сейчас… Сейчас все смешалось.





Встречайте — Renault Koleos, новый флагман Renault на нашем рынке! Ведь по факту он является самым дорогим и самым большим Renault. Максимум, что можно себе позволить на рынке СНГ — это Renault Koleos. Нам недоступны европейские версии Renault Sport, у нас нет хорошо оснащенных версий Laguna — у нас есть Renault Koleos. Вершина всей модельной гаммы Renault на белорусском рынке. И… мы ждали его давно. Ведь не мечтать же о Duster, в самом деле.





И если мы говорим о внешности — да, это роскошный автомобиль. Можно долго обсуждать «нравится/не нравится», но по факту во внешности Koleos есть и надменность, и стиль, и общее ощущение дорогого автомобиля. Гармоничная машина: дизайн удачно скрадывает большие габаритные размеры, ведь длина Koleos 4673 мм, а колесная база 2705 мм. Это больше, чем Toyota RAV4 — которая сейчас совсем немаленький автомобиль.

Больше роскоши





Праздник продолжается и в салоне: это правда Renault? Дорогие материалы отделки, несколько вариантов подсветки салона, огромный экран мультимедиасистемы — нарочитая роскошь явно месть инженеров за все издевки, которые звучали в сторону интерьера Duster. Это даже не уровень Volkswagen — это планка Audi и другого «премиума». Иначе европейскому производителю не выжить, все сейчас идут в «премиум», и Koleos тому подтверждение. Еще лет пять назад такой салон сделал бы честь Lexus, а тут — Renault. Привыкайте.

Но есть и недостатки: огромный экран выглядит стильно, но хранит отпечатки пальцев всех пассажиров, что побывают в вашем автомобиле. Поэтому в бардачке лучше возить тряпочку, чтобы протирать экран.

Есть вопросы и к удобству пользования этим экраном: классические кнопки и крутелки из 90-х гораздо удобнее, чем «сенсорные» ощущения от экрана.

Хотя для поколения смартфонов и айпадов наверняка экран будет удобнее. И не забывайте про Apple Car Play и Android Auto: без такого экрана не будет полной интеграции смартфона с автомобилем, спросите у своих детей.





Второе «вау» звучит, когда усаживаешься в кресла версии Initiale Paris. Это «самая-самая» модификация Koleos с максимальной степенью комфорта. И сиденья играют в ней ведущую партию: они и мамины руки, и пуховая перина. Сидишь, и готов сидеть хоть тысячу километров: сдается мне, эти кресла на «бэушном» рынке будут пользоваться спросом, каждый захочет их поставить в версии Koleos попроще. У сидений есть вентиляция — это снова к вопросу о «премиумности» модели. Сел в Renault, включил вентиляцию сидений — и покатил себе…

Много моторов, хороших и разных





Это мы и сделали: сели с коллегой, и покатили. Под капотом — двухлитровый 177-сильный дизель с вариатором. Привод передний: в Европе любят такое сочетание. Но! В Европе до сих пор не было дизеля с полным приводом и бесступенчатой трансмиссией, а теперь такая машина есть. Инженеры Renault «научили» вариатор «переваривать» крутящий момент 380 Нм и полный привод — браво!

Но о полном приводе чуть позже, сейчас несколько слов о вариаторе: он хорош. Честно «имитирует» 7 передач, очень адекватно реагирует на нажатие педали газа. И помогает экономить топливо: после «прохвата» по трассе на экране бортового компьютера значилось 7 литров на 100 км. Для большого кроссовера похвальный показатель.

Иии… комфорт. Двойные стекла, тихий дизель, мягкая, незаметная работа вариатора — эта машина просто создана глотать километр за километром. Сотню за сотней, тысячу за тысячей, особенно с чудесными креслами Initiale. «Вояж-вояж» — была такая чудесная французская песня, и спета она о Renault Koleos. Именно такая версия, дизель, передний привод и вариатор — идеальная машина для путешествий.





Если оглянуться назад — идеальная машина для путешествий всей семьей. Багажник 579 литров, а на задних креслах места более чем достаточно. Подлокотник, панорамная крыша и чуть более высокая посадка, чем у передних пассажиров. Все создано для того, чтобы Koleos заменил большие вэны — и шансы у него есть. Высокий, удобный, просторный. Но есть и замечания: если задние пассажиры будут выше 185 см ростом, лучше заказывать версию без панорамной крыши, иначе они будут подпирать головой потолок.





А еще сзади ощутимо выше уровень шума. И чем дешевле версия, тем громче шины — ведь шумят именно они. Причем шумят неприятно, разрушая весь образ комфортабельной «премиумной» машины. Пересаживаешься на передние кресла — все тихо. Садишься сзади — шумно.

И дело не только в том, что шум проникает из багажника (это известная беда хэтчбеков и кроссоверов), а в размерности колес. 19 дюймов! 225/55R19 — понятно, что они будут шуметь. Но справедливости ради: 19 дюймов это прерогатива топ-версий.





Посмотрите на дизайнерский скетч: у инженеров просто не было другого выхода. Дизайнеры сказали «надо», инженеры ответили «есть», а я скажу, что большие колеса все портят. Если заказывать Koleos — то с базовой размерностью 225/65R17. Внимательно изучив шинные тесты, нужно выбрать самые тихие и мягкие, комфортабельные покрышки — тогда будет счастье. Потому что большие колеса, кроме того, что шумят — еще и сделали Koleos жестким.





Да, в поворотах «держак» отличный — но это ведь Koleos! Он всегда был мягким, комфортабельным. А в европейской версии подвеску «зажали» так, что ямы хочется объезжать, а не проходить ходом. При этом рулевое управление все равно лишено немецкой точности: в поворотах приходится подруливать, искать траекторию.

Не для гонок был создан первый Koleos, а для комфортабельного перемещения в пространстве — за это мы его и любили. К гонкам не располагает и второй Koleos — поэтому даешь подвеску мягче и колеса меньше. От этого модель только выиграет.

Ребята из Renault обещают иные настройки для рынка СНГ, поэтому будем надеяться, что «белорусские» машины поедут мягче.

Бездорожье? Можно, но не нужно





Ведь на бездорожье проблема та же — слишком «зажатая» подвеска. С трансмиссией Nissan X-Trail, с возможностью блокировки «центра» и дорожным просветом 210 мм Koleos очень хорош вне дорог. Но на камнях боишься «убить» тонкую покрышку, а на ухабах подвеска жалобно постукивает на отбой, прося сбавить ход.

Поэтому даешь новые настройки подвески! Не нужна нам спортивная управляемость, к тому же не очень-то она и спортивная — верните нам мягкий и комфортабельный Koleos.

Будет очень интересно проехать на «снгшных» версиях машины, чтобы проверить, изменятся ли настройки шасси.





В рамках тест-драйва довелось попробовать и 130-сильную версию с дизелем 1,6 и механической коробкой передач. Что сказать? Такого Koleos у нас, скорее всего, не будет: пока белорусы могут заказать машины с базовым 144-сильным бензиновым мотором на «механике», 2,5-литровым бензиновым агрегатом и 2,0-литровым дизелем. И, по статистике продаж других марок, — не нужны белорусам премиум-кроссоверы с дизелем и на «механике».

Хотя машина едет приятно: бодра, тиха и экономична. На трассе расход топлива получился около 6 литров, чего еще хотеть-то? Максимальный крутящий момент 1,6-литрового дизеля 320 Нм против 380 у двухлитрового, поэтому с механической коробкой передач он едет ничуть не хуже «вариаторного» 2,0.





Хотеть можно разве что скорейшего появления автомобиля у белорусских дилеров. Тест-драйв проходил в Финляндии, машины дизельные, европейские — все совсем не то, что будет продаваться у нас. При этом Koleos заинтриговал. Если Koleos будет не только больше, но и дешевле Toyota RAV4 — его будут покупать. Машина хороша собой, обладает великолепным «премиумным» интерьером, отлично настроенным вариатором и списком оснащения, в котором и led-оптика, и подогрев задних сидений, и система слежения за разметкой.

Поэтому — ждем. Осталось только выяснить, как едет Koleos, настроенный для нашего рынка. Ведь кроме «зажатой» подвески и шума от 19-дюймовых шин, других серьезных нареканий к модели нет.

И чуть не забыл: «вояж-вояж». Оцените задние сиденья и багажник Koleos, и вы поймете, почему минивэны практически проиграли битву кроссоверам.

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Renault Koleos 2.0 dCi CVT 4x4 Рабочий объем, см3 1995 Максимальная мощность, л. с. 177 Максимальный крутящий момент, Нм 380 Максимальная скорость, км/ч 201 Разгон с 0 до 100 км/с, с 9,5 Расход топлива, л/100 км (городской/средний) 6,1/5,8 Длина, мм 4672 Ширина, мм 1843 Высота, мм 1673 Колесная база, мм 2705 Клиренс, мм 210