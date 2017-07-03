ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Увеличить зарплату и не увольнять "в никуда". Как на местах выполняют поручения президента

04.07.2017 09:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Некоторые промышленные предприятия, а также могилевские организации получили письма о «необходимости обеспечить рост заработной платы работников и не допустить их увольнения без согласования с местными властями». В письмах говорится, что эти меры предусмотрены «во исполнение поручений правительства и президента».


«Для выполнение поручения президента и правительства прошу обеспечить недопущение несанкционированного местными органами власти увольнения работников организаций без последующего трудоустройства их на новые рабочие места, за исключением случаев увольнения работников по дискредитирующим обстоятельствам, и повышения уровня заработной платы», — говорится в письме Минпрома. Руководству предприятий нужно отчитываться ежеквартально.

В ведомстве уточнили, что «данное письмо направлено во все организации, входящие в систему Министерства промышленности».


— Минпром дорожит своими кадрами и делает все возможное для обеспечения стабильной работы трудовых коллективов на предприятиях страны, защищает и сохраняет кадровый потенциал, — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Минпроме рассказали, что за январь-апрель средняя заработная плата на отдельных предприятиях превысила рубеж в 1000 рублей. Среди них — СП ЗАО «ЮНИСОН», ОАО «Амкодор», ОАО «БЕЛАЗ» и другие.

Похожее письмо получили и некоторые предприятия Могилева. В нем говорится, что организациям нужно выполнить поручение Совмина, которые были даны президентом 21 марта во время поездки в Могилевскую область.

Напомним, во время поездки в Могилев 21 марта президент, касаясь вопроса увеличения уровня заработной платы за счет сокращения рабочих мест, запретил проводить сокращения на предприятиях и в организациях и увольнять работников без согласования с местными органами власти. «Ни в коем случае нельзя сокращать и увольнять людей без согласования с местными органами власти», — заявил президент.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома пояснили, что уведомления о необходимости согласования увольнения получили около 130 нанимателей государственной и негосударственной форм собственности.

— Во исполнения поручения Совета Министров Республики Беларусь от 10.05.2017 № 08/1202−211/5201р для обеспечения недопущения несанкционированного местными органами власти увольнения работников без последующего трудоустройства их на новые рабочие места Могилевский городской исполнительный комитет проинформировал нанимателей, действующих на территории города Могилева, о необходимости согласования с исполкомом увольнения работников, за исключением случаев увольнения работников по дискредитирующим обстоятельствам, — пояснили в горисполкоме.

Читайте также
В каких отраслях власти прогнозируют сокращение численности работников
Сколько человек работает в Беларуси в иностранных компаниях и какие зарплаты им платят

 

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые промышленные предприятия, а также могилевские организации получили письма о "необходимости обеспечить рост заработной платы работников и не допустить...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Одноподъездный 8-квартирный коттедж": как рекламируют и почем продают квартиры в Осмоловке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика