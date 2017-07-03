Некоторые промышленные предприятия, а также могилевские организации получили письма о «необходимости обеспечить рост заработной платы работников и не допустить их увольнения без согласования с местными властями». В письмах говорится, что эти меры предусмотрены «во исполнение поручений правительства и президента».





«Для выполнение поручения президента и правительства прошу обеспечить недопущение несанкционированного местными органами власти увольнения работников организаций без последующего трудоустройства их на новые рабочие места, за исключением случаев увольнения работников по дискредитирующим обстоятельствам, и повышения уровня заработной платы», — говорится в письме Минпрома. Руководству предприятий нужно отчитываться ежеквартально.

В ведомстве уточнили, что «данное письмо направлено во все организации, входящие в систему Министерства промышленности».





— Минпром дорожит своими кадрами и делает все возможное для обеспечения стабильной работы трудовых коллективов на предприятиях страны, защищает и сохраняет кадровый потенциал, — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в Минпроме рассказали , что за январь-апрель средняя заработная плата на отдельных предприятиях превысила рубеж в 1000 рублей. Среди них — СП ЗАО «ЮНИСОН», ОАО «Амкодор», ОАО «БЕЛАЗ» и другие.

Похожее письмо получили и некоторые предприятия Могилева. В нем говорится, что организациям нужно выполнить поручение Совмина, которые были даны президентом 21 марта во время поездки в Могилевскую область.

Напомним, во время поездки в Могилев 21 марта президент, касаясь вопроса увеличения уровня заработной платы за счет сокращения рабочих мест, запретил проводить сокращения на предприятиях и в организациях и увольнять работников без согласования с местными органами власти. «Ни в коем случае нельзя сокращать и увольнять людей без согласования с местными органами власти», — заявил президент.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома пояснили, что уведомления о необходимости согласования увольнения получили около 130 нанимателей государственной и негосударственной форм собственности.

— Во исполнения поручения Совета Министров Республики Беларусь от 10.05.2017 № 08/1202−211/5201р для обеспечения недопущения несанкционированного местными органами власти увольнения работников без последующего трудоустройства их на новые рабочие места Могилевский городской исполнительный комитет проинформировал нанимателей, действующих на территории города Могилева, о необходимости согласования с исполкомом увольнения работников, за исключением случаев увольнения работников по дискредитирующим обстоятельствам, — пояснили в горисполкоме.