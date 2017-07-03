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Артур Пирожков с концертом выступит в Минске
В рамках проекта «Звезды Русского Радио» в Минск приедет
Артур Пирожков — яркий и запоминающийся комедийный персонаж. «Родился» Пирожков лет так двадцать назад, как собирательный образ всех российских мачо. «Это пародия на тех, кто называет себя метросексуалами» — говорит Александр Ревва, создатель и исполнитель роли Пирожкова.
Сам Александр Ревва является резидентов Comedy Club, где с 2006 года выступает дуэтом с Михаилом Галустяном, Тимуром Батрутдиновым, Гариком Мартиросяном, Павлом Волей и Гариком «Бульдогом» Харламовым, а также с одиночными миниатюрами. Поклонники КВН знают Александра, как участника команды «Утомленные солнцем».
— Пирожков стал популярнее меня, — не раз заявлял Ревва в своих интервью. Правда, всегда добавлял: «да и пусть — парень-то хороший!».
В 2015 году артист выпустил альбом «Любовь», в который вошли хиты «Плачь, детка» и «Я — Звезда». В 2016 году Артур выпустил песню и клип «#КакЧелентано». В съемках ролика приняла участие сама Орнелла Мути. Сюжет клипа копирует легендарный фильм «Укрощение строптивого», сам Ревва предстает в образе героя Челентано. «Этим музыкальным клипом я хочу сделать мир добрее и краше, и чтобы все научились танцевать, как Челентано», — комментирует свою работу артист.
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Концерты Пирожкова такие же, как и он сам — позитивные, яркие и эпатажные. Поклонники творчества артиста смогут увидеть Артура Пирожкова в Минске на сцене Prime Hall 7 октября.
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В рамках проекта "Звезды Русского Радио" в Минск приедет Артур Пирожков (Александр Ревва). Концерт состоится 7 октября на сцене Prime Hall.
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