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Прогноз: юбилейный iPhone будет самым дорогим в истории

04.07.2017 09:49 — Разное | Ежедневник  
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Прогноз: юбилейный iPhone будет самым дорогим в истории

фото: vedomosti.ru

Ожидается, что Apple проведет самый радикальный редизайн в истории смартфона.

Инвесторы ждут, что к 10-летию iPhone Apple выпустит особенную модель, и рассчитывают на ее хорошие продажи – во втором финансовом квартале продажи iPhone упали на 1%, пишут «Ведомости».

По данным Gartner, в I квартале 2017 г. Apple занимала 13,7% мирового рынка смартфонов в штуках, что соответствует 2-му месту по продажам. 1-е место – у корейского Samsung, занимающего 20,7% рынка.

Детали внешнего вида и технических параметров флагманского смартфона от Apple на днях раскрыли производители чехлов Nodus и популярный канал на YouTube EverythingApplePro, также об этом написал колумнист Forbes Гордон Келли. Информация о новом устройстве просочилась в Techcrunch и британский онлайн-ресурс Business Insider.

В частности, предполагаемая цена – 1000 долларов. Если это правда, аппарат может стать самым дорогим за всю историю, признает партнер американской компании.

 
 
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Ожидается, что Apple проведет самый радикальный редизайн в истории смартфона.

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