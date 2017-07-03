Минпром потребовал от подчиненных предприятий повысить зарплату и не допускать увольнений

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Соответствующее письмо с напоминанием о поручении президента на данную тему разослано в некоторые промышленные предприятия, а также могилевские организации.

«Для выполнение поручения президента и правительства прошу обеспечить недопущение несанкционированного местными органами власти увольнения работников организаций без последующего трудоустройства их на новые рабочие места, за исключением случаев увольнения работников по дискредитирующим обстоятельствам, и повышения уровня заработной платы», — цитирует TUT.BY письмо Минпрома. Руководству предприятий нужно отчитываться ежеквартально.

В ведомстве уточнили, что «данное письмо направлено во все организации, входящие в систему Министерства промышленности».

Похожее письмо получили и некоторые предприятия Могилева. В нем говорится, что организациям нужно выполнить поручение Совмина, которые были даны президентом 21 марта во время поездки в Могилевскую область. Касаясь вопроса увеличения уровня заработной платы за счет сокращения рабочих мест, запретил проводить сокращения на предприятиях и в организациях и увольнять работников без согласования с местными органами власти.

В управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома пояснили, что уведомления о необходимости согласования увольнения получили около 130 нанимателей государственной и негосударственной форм собственности.