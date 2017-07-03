С 1 июля в Минске работает бесплатная выставка мумий, саркофагов и статуй фараонов Древнего Египта. Экспозиция « Тайны египетских фараонов » будет действовать до конца июля на втором этаже торгового центра «Титан» на проспекте Дзержинского, сообщили представители торгового комплекса.



Фото использовано в качестве иллюстрации. thegazette.com

На площади торгового центра «Титан» представлено более 20 экспонатов — реплик известных египетских мумий и саркофагов. Желающие смогут увидеть, как выглядели фараоны, узнать о процессе мумификации и разгадать «загадку Сфинкса».

Как рассказали организаторы, стоит обратить внимание на саркофаги Эхнатона и Тутанхамона. Экспонаты представлены в человеческий рост, хотя и в закрытом виде. Рядом с ними установлены большие статуи древнеегипетских богов — могущественного Анубиса (с головой шакала) и мудрого Тота (с головой ибиса). Отдельно можно будет взглянуть на маску и голову мумии Тутанхамона.

На выставке также покажут метровую статую Сфинкса — мифического существа с туловищем льва и головой человека. Кроме того, на экспозиции можно будет найти бюсты двух фараонов (Эхнатона и Тутанхамона) и царицы Нефертити.

Для большей наглядности посетителям предложат рассмотреть мумии в бинтах и без них. Заодно можно будет изучить статуэтки, носилки и различные анатомические части мумий. Для просмотра будут доступны и канопы — сосуды в форме звериной головы, которые использовались древними египтянами при мумификации.

Посетители выставки смогут принять участие в тематическом квесте. Его участникам предстоит обойти экспозицию в поисках ответов на различные загадки. Те, кому это удастся, смогут написать секретное слово вместе со своими инициалами на бумажке и бросить в специальный ящик. В начале августа среди них разыграют подарки.

— Теперь в Минске появилось место, где можно бесплатно ознакомиться с мумиями и другими тайнами Древнего Египта. Это не только возможность провести запоминающуюся фотосессию, но и узнать что-то новое для себя. А еще ощутить вкус приключений во время квеста, — рассказали в ТРЦ «Титан».

Выставка «Тайны египетских фараонов» будет работать ежедневно с 9.00 до 21 часа до 31 июня на втором этаже ТРЦ «Титан». Вход свободный.

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