TUT.BY запускает новую рубрику о здоровом образе жизни. Найдете ее на главной странице?

4 июля заработала GO — новая рубрика портала TUT.BY о здоровом образе жизни и активном отдыхе. Самое крупное интернет-медиа страны теперь не только пишет новости, расширяет кругозор, учит экономить и подсказывает, куда сходить на выходных, но и помогает жить дольше и активнее.





«Жить дольше и активнее». Громкая фраза, конечно. Но зачем нам вести здоровый образ жизни? Потому что мы не хотим, чтобы у нас прихватывало сердце, почки или еще что-то, хотим вставать на работу выспавшимися, хотим нравиться себе в зеркале, хотим бегать без одышки и ловко садиться на шпагат. В конце концов, нам просто скучно сидеть дома, мы хотим дышать полной грудью, жить полной жизнью и как можно дольше (желательно, от 100 лет, но это удается единицам).

GO.TUT.BY — это рубрика о здоровом, активном и осознанном образе жизни. Мы не только расскажем, где и как потренироваться, но и подскажем, чем полезно киноа (и что это такое), дадим маршрут пешего похода на выходные, выясним, нужен ли вам фитнес-браслет, и объясним, что мешает заставить себя выходить на пробежку.

А еще мы будем много-много писать о людях, которые бегут десятки километров, подтягиваются больше 50 раз, с десятого раза бросают курить или завязывают с чипсами — одним словом, тех, кто преодолевает и вдохновляет.

Мы очень постараемся сделать GO.TUT.BY интересным всем, но — уж простите нас, матерые «зожники» — особенно сильно будем стараться для тех, кто отмахивается от всех этих «качалок», салатов и двух литров воды в день. Мы готовы показать, что здоровый образ жизни не так утомителен и дорог, как может показаться.

Вы легки на подъем и ищете, куда бы сбежать из города на выходные? Вам к нам. Вы уже год откладываете поход на йогу «до понедельника»? Добро пожаловать! Даже если вы уже решили, что не откажетесь от мяса с картошкой на ночь — все равно заходите, вдруг затянет?

Рубрику GO на главной странице TUT.BY можно найти рядом с «Афишей». Ориентируйтесь по зеленому «корешку». А еще мы есть в Facebook и « ВКонтакте ».

Чаще улыбайтесь, больше двигайтесь и читайте GO.TUT.BY !