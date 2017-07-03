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TUT.BY запускает новую рубрику о здоровом образе жизни. Найдете ее на главной странице?
4 июля заработала
«Жить дольше и активнее». Громкая фраза, конечно. Но зачем нам вести здоровый образ жизни? Потому что мы не хотим, чтобы у нас прихватывало сердце, почки или еще что-то, хотим вставать на работу выспавшимися, хотим нравиться себе в зеркале, хотим бегать без одышки и ловко садиться на шпагат. В конце концов, нам просто скучно сидеть дома, мы хотим дышать полной грудью, жить полной жизнью и как можно дольше (желательно, от 100 лет, но это удается единицам).
А еще мы будем много-много писать о людях, которые бегут десятки километров, подтягиваются больше 50 раз, с десятого раза бросают курить или завязывают с чипсами — одним словом, тех, кто преодолевает и вдохновляет.
Мы очень постараемся сделать
Вы легки на подъем и ищете, куда бы сбежать из города на выходные? Вам к нам. Вы уже год откладываете поход на йогу «до понедельника»? Добро пожаловать! Даже если вы уже решили, что не откажетесь от
Рубрику
Чаще улыбайтесь, больше двигайтесь и читайте
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4 июля заработала GO - новая рубрика портала TUT.BY о здоровом образе жизни и активном отдыхе. Самое крупное интернет-медиа страны теперь не только пишет новости,...
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