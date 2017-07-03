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Глава отделения Сбербанка в Чечне незаконно обналичил более миллиарда рублей

04.07.2017 09:59 — Разное | Ежедневник  
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Глава отделения Сбербанка в Чечне незаконно обналичил более миллиарда рублей

фото: tass.ru

Руководитель отделения Сбербанка в Чечне подозревается в создании фирм-однодневок для незаконного обналичивания денежных средств.

Незаконные банковские операции были совершены более чем на 1 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

"В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов, - говорится в сообщении. - В свою очередь, указанными организациями с использованием расчетных счетов, открытых через Чеченское отделение Сбербанка России, совершены незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств на общую сумму более 1 млрд рублей".

Джабраилов объявлен в розыск. По данным МВД, он скрывается за пределами России. 

 
 
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Руководитель отделения Сбербанка в Чечне подозревается в создании фирм-однодневок для незаконного обналичивания денежных средств.

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