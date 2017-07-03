Жители деревни Боровляны, недовольные откорректированным Генпланом, продолжают бороться за пять гектаров леса, который хотят вырубить ради строительства школы и детского сада.

Сначала жители деревни создали петицию, где просили откорректировать Генплан с учетом интересов местных жителей, потом встречались с проектировщиками . И вот новая идея — кавер на хит «Тает лед» модной украинской группы «Грибы». Создатели назвали его «В Боровлянах тает лес».

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Ранее кавер на хит «Тает лед» снимали сотрудники МЧС, рабочие МТЗ , стюардессы авиакомпании Belavia и студенты военного факультета БГУ.