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"В Боровлянах тает лес": жители деревни, недовольные новым Генпланом, сняли клип-пародию

04.07.2017 10:26 — Разное | Tut.by  
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Жители деревни Боровляны, недовольные откорректированным Генпланом, продолжают бороться за пять гектаров леса, который хотят вырубить ради строительства школы и детского сада.

Сначала жители деревни создали петицию, где просили откорректировать Генплан с учетом интересов местных жителей, потом встречались с проектировщиками. И вот новая идея — кавер на хит «Тает лед» модной украинской группы «Грибы». Создатели назвали его «В Боровлянах тает лес».

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Видео: Mir borovlianyTV

Ранее кавер на хит «Тает лед» снимали сотрудники МЧС, рабочие МТЗ, стюардессы авиакомпании Belavia и студенты военного факультета БГУ.

 
 
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Жители Боровлян и Лесного хотят отстоять пять гектаров леса, вместо которого, согласно новому Генплану, должна появиться школа и детский сад.

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