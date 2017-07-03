|
"В Боровлянах тает лес": жители деревни, недовольные новым Генпланом, сняли клип-пародию
Жители деревни Боровляны,
Сначала жители деревни создали петицию, где просили откорректировать Генплан с учетом интересов местных жителей, потом
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.Видео:
Ранее кавер на хит «Тает лед» снимали сотрудники МЧС,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Боровлян и Лесного хотят отстоять пять гектаров леса, вместо которого, согласно новому Генплану, должна появиться школа и детский сад.
|
Архив (Разное)
Комментарии