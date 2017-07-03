Заслуженный любительский коллектив под руководством Марии и Бориса Кузнецовых впервые представил Беларусь на одном из старейших и престижнейших фестивалей, который проходил в кубинской столице с 25 июня по 2 июля. Успех мозырян был впечатляющим, пишет « Гомельская праўда ».

Гран-при — не единственная награда, которой они удостоились на Кубе. Премия зрительских симпатий и два специальных приза — от кубинской Национальной школы цирка и от Союза журналистов Кубы теперь тоже в копилке наград «Арены».

Мозыряне показали номер «Канатоходцы». В представлении принимали участие пять воспитанников «Арены». Артисты ходили по натянутому канату с завязанными глазами, держа на плечах и голове своих партнерш, ездили по канату на роликах и моноцикле. В общей сложности ребята показали свой номер на фестивале шесть раз. По словам организаторов Circuba, белорусов на Кубе очень ждали: подобного номера на острове не видели с 1989 года.

Золото фестиваля досталось воздушным гимнасткам из Вьетнама и акробатам на батуте из кубинской цирковой компании «Гавана». Серебро получили гимнасты на турниках из той же «Гаваны» и дуэт силовых акробатов из Перу. Третье место российская воздушная гимнастка Анастасия Хлескина из Башкортостана разделила с кубинской акробаткой и мексиканским жонглером.

После окончания основной программы фестиваля CIRCUBA 2017 в Гаване его участники отправляются в длительное турне по достопримечательностям Кубы, которое завершится в сентябре на живописном Карибском острове Юности.