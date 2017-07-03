Многолетний капитан «Челси» Джон Терри, по окончании сезона покинувший команду , будет выступать за «Астон Виллу» из чемпионшипа — второго по рангу дивизиона Англии. 36-летний защитник подписал годичный контракт с клубом из Бирмингема, сообщает официальный сайт «Астон Виллы».



Джон Терри. Фото: avfc.co.uk

Джон Терри перешел в «Астон Виллу» на правах свободного агента. До этого легендарный футболист провел 22 года в структуре лондонского «Челси».

Он дебютировал в основе «Челси» в 1998 году. С тех пор провел 713 матчей, забил 66 мячей и выиграл 17 трофеев, среди которых 5 титулов чемпиона Англии, 5 Кубков Англии, 3 Кубка лиги и Лига чемпионов. Рекордсмен клуба по числу игр в качестве капитана (578).

— Астон Вилла — это клуб, которым я восхищался в течение многих лет, а «Вилла Парк» — один из лучших стадионов в Англии, и здесь есть хорошая группа игроков с опытным и успешным тренером Стивом Брюсом. С нетерпением жду начала тренировок. Постараюсь помочь команде добиться чего-то особенного в новом сезоне, — сказал Джон Терри.

Выбор команды не из премьер-лиги футболист объяснил тем, что ему было бы очень сложно эмоционально выходить на поле против «Челси», где он провел 22 года карьеры.

«Астон Вилла» основан в 1874 году. Является одним из 12 клубов-основателей Футбольной лиги в 1888 году. С 1897 года выступает на стадионе «Вилла Парк», вмещающем 42 785 зрителей и входящем в десятку крупнейших стадионов Англии. С 1992 года по 2016 год клуб выступал в премьер-лиге, став одним из ее 22 основателей. В 2016 году клуб был продан американским предпринимателем Рэнди Лернером китайской компании Recon Group. Один из старейших и самых титулованных клубов Англии: на счету «Астон Виллы» семь чемпионских титулов первого дивизиона и семь побед в Кубке Англии. «Астон Вилла» также является одним из пяти английских клубов, выигравших Кубок чемпионов.

В минувшем сезоне «Астон Вилла» не смог вернуться в премьер-лигу, заняв в чемпионшипе лишь 13-е место.