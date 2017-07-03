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Белорусские гимнасты представили авторский номер в цирке Астаны

04.07.2017 10:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Десятый международный фестиваль циркового искусства "Эхо Азии" проходит в столице Казахстана со 2 по 6 июля. В программе принимают участие всемирно известные артисты цирков из Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Монако, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эфиопии.

Белорусские гимнасты Вероника Рыбчонок и Максим Виноградов представили на фестивале авторский парный номер на полотнах, с которым в 2016 году получили золото международного циркового фестиваля в Латвии.

"Наш номер выполняется на достаточно большой высоте, тем более мы этот жанр развили лучше, чем другие, потому что у других — стандартно, а мы его расширили, увеличили и усложнили теми трюками, которые на полотнах очень сложно выполнять за счет амортизации", — рассказала Sputnik Казахстан Вероника Рыбчонок.

Собеседница Sputnik также рассказала о том, что с цирковым искусством знакома с детства, поскольку в цирковую студию пришла еще в юном возрасте. По словам артистки, цирковое искусство всегда сопряжено с риском для здоровья и волнением, но, к счастью, серьезных производственных травм удается избегать.

"Элементарное какое-то растяжение или синяк, даже какого-то ушиба не было. Мы, конечно, бережно относимся к своему здоровью, постоянно посещаем врачей, массажистов. Здоровье — это наш залог успеха", — сказала артистка Белгосцирка.

Беседу с белорусской цирковой гимнасткой Вероникой Рыбчонок слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Артисты из Беларуси Вероника Рыбчонок и Максим Виноградов открыли международный фестиваль циркового искусства "Эхо Азии" в Астане оригинальным номером "Воздушные...

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