Белорусские гимнасты представили авторский номер в цирке Астаны

Белорусские гимнасты представили нестандартный номер в цирке Астаны /

Десятый международный фестиваль циркового искусства "Эхо Азии" проходит в столице Казахстана со 2 по 6 июля. В программе принимают участие всемирно известные артисты цирков из Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Латвии, Монако, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эфиопии.

Белорусские гимнасты Вероника Рыбчонок и Максим Виноградов представили на фестивале авторский парный номер на полотнах, с которым в 2016 году получили золото международного циркового фестиваля в Латвии.

"Наш номер выполняется на достаточно большой высоте, тем более мы этот жанр развили лучше, чем другие, потому что у других — стандартно, а мы его расширили, увеличили и усложнили теми трюками, которые на полотнах очень сложно выполнять за счет амортизации", — рассказала Sputnik Казахстан Вероника Рыбчонок.

Собеседница Sputnik также рассказала о том, что с цирковым искусством знакома с детства, поскольку в цирковую студию пришла еще в юном возрасте. По словам артистки, цирковое искусство всегда сопряжено с риском для здоровья и волнением, но, к счастью, серьезных производственных травм удается избегать.

"Элементарное какое-то растяжение или синяк, даже какого-то ушиба не было. Мы, конечно, бережно относимся к своему здоровью, постоянно посещаем врачей, массажистов. Здоровье — это наш залог успеха", — сказала артистка Белгосцирка.

Беседу с белорусской цирковой гимнасткой Вероникой Рыбчонок слушайте на радио Sputnik Беларусь.