В Беларуси снимут продолжение «Сватов»





После многолетнего перерыва творческая команда популярного сериала "Сваты" возобновляет работу над проектом. Съемки пройдут в Беларуси.

Своими силами студия "Квартал 95" начинает съемки уже легендарной семейной комедийной саги – "Сваты 7". Съемки будут проходить в Беларуси при содействии Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, сообщает ТСН.

Премьера сериала состоится в 2018 году. Где и когда именно зрители по всему миру смогут увидеть продолжение любимой истории, станет известно до конца года.

Международной дистрибуцией седьмого сезона сериала будет заниматься шведская компания Eccho Rights, с которой "Квартал 95" связывает тесное и плодотворное сотрудничество с другими проектами студии. Уже сейчас европейский дистрибьютор планирует показ картины в более чем десяти странах мира.

Сейчас также ведутся переговоры с одной из крупнейших международных онлайн-платформ о трансляции проекта. Предыдущие шесть сезонов сериала "Сваты" стали абсолютными лидерами по количеству просмотров на официальном YouTube-канале студии "Квартал 95", суммарно собрав многомиллионную аудиторию по всему миру.

Кто сыграет главные роли в "Сватах 7", пока неизвестно. Напомним, что в прошлом году актерам Николаю Добрынину, которой сыграл Митяя, и Людмиле Артемьевой, которая воплотила на экране Ольгу Ковалеву, запретили въезд в Украину.