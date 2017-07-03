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В Министерстве обороны Украины назвали размер ущерба, который страна понесла от боевых действий на востоке страны.

только прямые убытки составили около 50 млрд долларов.

Об этом он заявил заявил ​на семинаре «Роуз Рота», сообщает РБК .

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украина оценила убытки от конфликта в Донбассе в 50 миллиардов долларов В Министерстве обороны Украины назвали размер ущерба, который страна понесла от боевых действий на востоке страны.

«На востоке Украины разрушены объекты энергетической, транспортной, социальной и других инфраструктур. Люди остались без рабочих мест. По предварительным расчетам, общие суммы прямых убытков Украине составляют около 50 млрд долларов США», — заявил Руснак.