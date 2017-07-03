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Украина оценила убытки от конфликта в Донбассе в 50 миллиардов долларов
04.07.2017 10:50 — Разное | Ежедневник
фото: News.kievukraine.info
В Министерстве обороны Украины назвали размер ущерба, который страна понесла от боевых действий на востоке страны.
только прямые убытки составили около 50 млрд долларов.
Об этом он заявил заявил на семинаре «Роуз Рота», сообщает
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В Министерстве обороны Украины назвали размер ущерба, который страна понесла от боевых действий на востоке страны.
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